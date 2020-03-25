Bakan Selçuk'tan özel okul ve servis ücretleriyle ilgili açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ortak basın toplantısında konuştu.
Gazetecilerin özel okul paraları, servis ve yemek ücretlerinin hala alındığını belirterek sorduğu sorular üzerine Bakan Selçuk konuya açıklık getirdi.
Selçuk'un açıklaması şöyle:
- "Dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde.Bu konu uzun soluklu bir konu. Telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilci ve derneklerle görüştüğümüzde gündeme geldi. Şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı veya telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.
"Telafiler yapılacak"
Bunun ötesindeki problemler sağlık problemleri. Eğitimsel olarak bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu, çocuklar için çalışıyoruz, moral ve motivasyonumuz yüksek, umutluyuz. Velilerimize gün gün hafta hafta yapacağız. Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi telafi edecekler. Telafi zamanları yaz tatiline geldi diyelim. O dönem okulun olması gerekiyorsa uygun zaman içerisinde bu telafiler yapılacak."