Gündem Bakan Selçuktan özel okul ve servis ücretleriyle ilgili açıklama
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan özel okul ve servis ücretleriyle ilgili açıklama

Uzaktan eğitim, pazartesi sabahı itibarıyla başladı. Milyonlarca öğrenci, televizyon başında ya da internet üzerinden derslerine kaldıkları yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada eğitime verilen aranın 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu kadar uzun bir eğitim arasında servis ve yemek ücretleri ödenecek mi? Özel okullara ödenen ücretler veliye iade edilecek mi?" sorularını yanıtlayarak bu sürecin telafisinin olacağını o yüzden bir problem olmadığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ortak basın toplantısında konuştu.

Gazetecilerin özel okul paraları, servis ve yemek ücretlerinin hala alındığını belirterek sorduğu sorular üzerine Bakan Selçuk konuya açıklık getirdi.

Selçuk'un açıklaması şöyle:

  • "Dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde.Bu konu uzun soluklu bir konu. Telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilci ve derneklerle görüştüğümüzde gündeme geldi. Şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı veya telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum.

"Telafiler yapılacak"

Bunun ötesindeki problemler sağlık problemleri. Eğitimsel olarak bizim için önemli olanın çocuklar olduğunu, çocuklar için çalışıyoruz, moral ve motivasyonumuz yüksek, umutluyuz. Velilerimize gün gün hafta hafta yapacağız. Özel okullar yapmadıkları her türlü eğitimi telafi edecekler. Telafi zamanları yaz tatiline geldi diyelim. O dönem okulun olması gerekiyorsa uygun zaman içerisinde bu telafiler yapılacak."

Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu
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Bakan Selçuk LGS ve YKS sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Selçuk, 'LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. YKS sınavına ilişkin olarak bunun kararını ÖSYM verir. Orasıyla da istişaremiz devam ediyor' dedi.


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