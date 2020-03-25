Bakan Selçuk'tan özel okul ve servis ücretleriyle ilgili açıklama Uzaktan eğitim, pazartesi sabahı itibarıyla başladı. Milyonlarca öğrenci, televizyon başında ya da internet üzerinden derslerine kaldıkları yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada eğitime verilen aranın 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu kadar uzun bir eğitim arasında servis ve yemek ücretleri ödenecek mi? Özel okullara ödenen ücretler veliye iade edilecek mi?" sorularını yanıtlayarak bu sürecin telafisinin olacağını o yüzden bir problem olmadığını belirtti.

Haber Merkezi 25 Mart 2020, 20:49 Son Güncelleme: 25 Mart 2020, 21:37 Yeni Şafak