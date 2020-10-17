Bakan Selçuk'tan velilere tablet uyarısı: Kötü niyetli kişilere dikkat edin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada EBA TV üzerinden devam eden uzaktan eğitim sürecinde imkanı olmayan tüm öğrencilere bu haftadan itibaren tablet dağıtımının başlatılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından durumdan faydalanmak isteyen fırsatçılar velileri dolandırmaya başladı.

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"Lütfen dikkatli olun"

Bakan Selçuk da bu konuda sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulundu. Tabletlerin okullar aracılığıyla dağıtıldığını belirten Bakan Selçuk, "Değerli velilerimiz, tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." ifadelerini kullandı.

Değerli velilerimiz, tablet dağıtımı, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı gibi kriterlerle okullarımız aracılığıyla yapılıyor. Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen. pic.twitter.com/SHrSFsGaQw — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 17, 2020

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