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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için Kovid-19 tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yüz yüze yapılacak sınavlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Gençler, Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum. Biz salgın döneminde kararlarımızı, eğitimcilerle ve hekimlerle birlikte oluşturuyoruz. Salgının seyrini günlük izliyoruz. Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz.

  • Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimleri başlıyor.

"Bugün yapılacak bir erteleme yükünüzü daha fazla artıracaktır"

Sizlerin de sadece sınavların yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40’ı yani yarıya yakınının sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamanızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun birilctirrnemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.

  • Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğinin ve iş birliğinin bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. S. derslerinize ve sağlığınıza odaldanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

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