​Bakan Soylu: 140 milyar lira yasa dışı gelir engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yapıtığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Hem terör ve uyuşturucu Hem de finansmanıyla topyekûn mücadele. Eren Abluka Narkoterör Operasyonlarında bu yıl; 79 milyon kök kenevir, 8,5 ton esrar (toz/kubar), 3 milyon 600 bin kök skunk ele geçirildi. 140 milyar lira yasadışı gelir engellendi. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" dedi.

Hem terör ve uyuşturucu

Hem de finansmanıyla topyekûn mücadele❗



Eren Abluka NARKOTERÖR Operasyonlarında bu yıl;

79 MİLYON KÖK KENEVİR

8.5 TON ESRAR (toz/kubar)

3 MİLYON 600 BİN KÖK SKUNK

ELE GEÇİRİLDİ.

140 MİLYAR ₺ yasadışı gelir engellendi.



Kahraman Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/20qqwkWefL REKLAM September 14, 2022

GÜNDEM MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonunda 2 terörist Türkiye'ye getirildi