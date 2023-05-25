Bakan Soylu açıkladı: Bu seçimin şifresi şudur 'sandığa giden kazanır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kanal 7'de konuşan Soylu'nun 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin "Bu seçimin şifresi şudur: Sandığa giden kazanır." y orumunda bulundu.

İşte Soylu'nun açıklamaları;

İkinci haftaya girdiğimiz bu günlerde yüksek bir oy kullanma sadakati görüyorum, her iki tarafta da. Çok milim milim oynar, yüzde yarım bir gitmeme söz konusu olabilir.

Bu seçimin şifresi şudur: Sandığa giden kazanır.

Suriye'nin kuzeyine ziyaret

2011 yılından itibaren bir Suriye İç Savaşı var. Bu savaşı biz çıkarmadık. Arap Baharı ile birlikte o karmaşıklıktan sonra oralar bir daha düzelemedi. 500 bin insan hayatını kaybetti. Bu 500 bin kişinin hayatını kaybettiği Suriye'nin kuzeyi... Bizim tamamen güvenlik kontrolümüzde.

Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız BM'de bir harita gösterdi. Bu bir insanlık dramıdır diye bu insanlara evler yapalım, insanları güvenli bölgelere yerleştirelim, eğitimi, sağlığı beraber sağlayalım demiştir. Biz hiçbir zaman sömürgeci bir devlet olmadık. Bakın ABD'nin İngiltere'nin hatta Belçika'nın yarım asır öncesine kadar sömürgecilik tarihi vardır...

Sudan'a gittim, genç bir kızla karşılaştım. Dedim ki burada ne yapıyorsun? Para alıyor musun? Hayır dedi.. Bu bizim adanmışlığımız, bunu başka bir yerde göremezsiniz.

Katar'ın yardımı

Katar Emiri, Kuzey Suriye konusunda Cumhurbaşkanımıza "Ben size nasıl yardımcı olurum? Size yardımcı olmak istiyorum." dedi. Bundan bir yıl önceydi. "Ben temsilci olarak dışişleri bakanımı gönderirim" dedi. Cumhurbaşkanımız da ben de "Süleyman beyi gönderiyorum" dedi. Ve Kuzey Suriye'deki durumu anlattım.

Onlar konut yapalım, organize sanayi siteleri yapalım, tarım alanları yapalım şehirler kuralım teklifi geldi.

İki iki buçuk milyar dolarlık bir hayır fonları var.

Kuzey Suriye'deki konutlar

Dün 5 bin konutun temeli atıldı. Toplamda 240 bin konut yapılacak. Hepsini Katar yapacak. 28 bin konutun temeli iki üç ay içinde atılacak.

55-60 metre karelik master plan çerçevesinde birçok dernek konut projelerine başladı.

Güvenliği sağlanan bölgelerde son durum

Şunu söyleyeceğim. Şurası İdlip, burada 2018 ve 2019'da iki büyük göç dalgası yaşadık. 2016 Halep göçü oldu. Bu bölge Kuzey Halep olarak değerlendirilir. Hama, Humus göçleri oldu. Bu göçlerde 2 milyon insan göç etti ancak hiçbiri Türkiye'ye gelmedi.

Türkiye güvenli bölgede bu insanları tuttu.

Rakka'da tek bir silah sıkılmadan teslim edildi...

Katar'ın dünyada yaptığı en iyi işlerden birincisi şudur: Yardımı bir kalkınma modeline dönüştürdü.

2021'den itibaren göçler azalmaya başladı. Azalmaya da devam edecek. Çünkü sınır duvarı yapıldı ve harekatlar gerçekleşti.

Bahar Kalkanı Harekatı yapılmamış olsaydı 4 milyon kişi Türkiye'ye gelecekti. Bu insanların önemli bir bölümü yaşlı. 107 bin briket ev yapıldı. Bunları gören diğer insanlarda kendi briket evlerini yaptı. Türkiye'deki vakıflar da bu konuda destek oldu.

Türkevi'ne saldırı

Türkiye'den gitmiş biri. Ben yakalanma haberini almış değilim.

Türkiye'de bir Suriyelinin yaşayıp da kayıtlı olmamasının çok az bir ihtimali var. Bunun sebebi güvenlik. Reina saldırısının ardından Türkiye bir konsept değişikliğine gitti. Dedik ki kayıtsız kimse kalmayacak. Afganistan'dan Özbekistan'dan kaçak geldiyse report ettik.

500 bin kişiyi ülkesine gönderdik

500 bin kişiyi ülkesine gönderdik. Dünyada böyle bir ülke göremezsiniz. İngiltere Ruanda'ya bir kaç bin insan göndermeye çalıştı. Yüksek Mahkemeleri bunu engelleri yapamadılar. Almanya'da da aynı şekilde...

Taliban öncesi ve sonrasında da 235 bin Pakistanlı da 50 bin 737 kişi sınır dışı edildi.

Biz köylerde ne kadar Afgan çoban var. Bunun bilgisine sahibiz. Suriye'de yaşananların tablosu var.



