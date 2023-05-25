Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur sürecindeki siyasi söylemlerini eleştirdi: Siyaset tutarlılık ve samimiyet ister

14 Mayıs seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'nun izlediği yönetmin siyasal tarihe geçeceğini belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu ikinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor. Siz bunları bu masanın etrafında çok tartışacaksınız.

Siyaset tutarlılık, samimiyet ister. İkinci turda CHP tarafından hem samimiyetsiz hem takiye siyaset yapılmaktadır.