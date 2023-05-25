Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur sürecindeki siyasi söylemlerini eleştirdi: Siyaset tutarlılık ve samimiyet ister

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te katıldığı canlı yayında Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemleri hakkında konuştu.
14 Mayıs seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'nun izlediği yönetmin siyasal tarihe geçeceğini belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu ikinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor. Siz bunları bu masanın etrafında çok tartışacaksınız.
Siyaset tutarlılık, samimiyet ister. İkinci turda CHP tarafından hem samimiyetsiz hem takiye siyaset yapılmaktadır.
" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu freni patlamış şekilde gidiyor
Kılıçdaroğlu freni patlamış şekilde gidiyor
İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'nin, Kılıçdaroğlu'nun aldığı kararlarda etkisi kalmadığını belirten Soylu, "Bir siyasi partinin içinde olursunuz, bu siyasi partinin içinde parti siyaseti yaparsınız.
Parti içinde egemen olursunuz ama ülke siyasetinde egemen olamayabilirsiniz.
Kılıçdaroğlu parti içinde yaptığı
hamlelerin hepsini ülke siyasetinde yaparsam başarılı olabilirim diye düşünmüştür
. 2. turun kendine ait çok büyük tecrübesi olacak.
Kılıçdaroğlu şu anda freni patlamış şekilde gidiyor."
şeklinde konuştu.
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1 saat önce