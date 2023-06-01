Dışarı çıkmasak bıçaklayacaktı

Bayram Aksoy (solda), Musab bin Ümeyir Aksoy (sağda)
İstanbul Sultangazi’de 28 Mayıs’ta yaşanan olayda, fırıncı Kadir Yaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan çocuğa “Köpeklere ekmek satmıyoruz” demiş, ailenin fırına gelmesi üzerine çocuk ve yakınlarına bıçak çekmişti. Yaran dün Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılıkça “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Silahlı tehdit” suçlarından ifadesi alınan saldırgan, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Yaran “Silahla tehdit” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SALDIRDIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDUK
Saldırının hedefi olan 16 yaşındaki Musab bin Ümeyir Aksoy, babası Bayram Aksoy’la birlikte Yeni Şafak’a konuştu. Erdoğan’ı dedesi gibi sevdiğini, seçimi kazanınca büyük mutluluk yaşadığını belirten genç, fırında yaşadıklarını babasına anlatınca konuşmak için iş yerine gittiklerini söyledi. Genç, “Fırıncı sinirlendi, tezgahın arkasından bıçak çıkarttı. İlk babama yöneldi, sonra da bıçağı bana doğrulttu. Dışarı çıkmasam bana saplayacaktı o bıçağı. O an çok korktum. Biz fırıncıdan saldırısı nedeniyle şikayetçi olduk” diye konuştu. Olaydan sonra Sultangazi Belediyesi fırını mühürlemiş, iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı da iptal edilmişti.