Dışarı çıkmasak bıçaklayacaktı

Saldırının hedefi olan 16 yaşındaki Musab bin Ümeyir Aksoy, babası Bayram Aksoy’la birlikte Yeni Şafak’a konuştu. Erdoğan’ı dedesi gibi sevdiğini, seçimi kazanınca büyük mutluluk yaşadığını belirten genç, fırında yaşadıklarını babasına anlatınca konuşmak için iş yerine gittiklerini söyledi. Genç, “Fırıncı sinirlendi, tezgahın arkasından bıçak çıkarttı. İlk babama yöneldi, sonra da bıçağı bana doğrulttu. Dışarı çıkmasam bana saplayacaktı o bıçağı. O an çok korktum. Biz fırıncıdan saldırısı nedeniyle şikayetçi olduk” diye konuştu. Olaydan sonra Sultangazi Belediyesi fırını mühürlemiş, iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı da iptal edilmişti.