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Seçim

Dışarı çıkmasak bıçaklayacaktı

Seçimden sonra ekmek almaya gelen çocuğa, Cumhurbaşkanı lehine slogan attığı için hakaret edip bıçak çeken fırıncı tutuklandı. Olaydan sonra Sultangazi Belediyesi fırını mühürlemiş, iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı da iptal edilmişti.

Neslihan Önder
04:00 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayram Aksoy (solda), Musab bin Ümeyir Aksoy (sağda)

Bayram Aksoy (solda), Musab bin Ümeyir Aksoy (sağda)

İstanbul Sultangazi’de 28 Mayıs’ta yaşanan olayda, fırıncı Kadir Yaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan çocuğa “Köpeklere ekmek satmıyoruz” demiş, ailenin fırına gelmesi üzerine çocuk ve yakınlarına bıçak çekmişti. Yaran dün Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılıkça “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Silahlı tehdit” suçlarından ifadesi alınan saldırgan, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Yaran “Silahla tehdit” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRDIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDUK

Saldırının hedefi olan 16 yaşındaki Musab bin Ümeyir Aksoy, babası Bayram Aksoy’la birlikte Yeni Şafak’a konuştu. Erdoğan’ı dedesi gibi sevdiğini, seçimi kazanınca büyük mutluluk yaşadığını belirten genç, fırında yaşadıklarını babasına anlatınca konuşmak için iş yerine gittiklerini söyledi. Genç, “Fırıncı sinirlendi, tezgahın arkasından bıçak çıkarttı. İlk babama yöneldi, sonra da bıçağı bana doğrulttu. Dışarı çıkmasam bana saplayacaktı o bıçağı. O an çok korktum. Biz fırıncıdan saldırısı nedeniyle şikayetçi olduk” diye konuştu. Olaydan sonra Sultangazi Belediyesi fırını mühürlemiş, iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı da iptal edilmişti.



#İstanbul
#Seçim
#Fırıncı
#Sultangazi Belediyesi
16 dakika önce
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