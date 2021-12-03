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POLİTİKA

Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi lideri suç örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nda içeri alınmamasının ardından açıklamada bulundu. Bakan Soylu açıklamasında: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi lideri suç örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeri alınmamasının ardından açıklamada bulundu.
Soylu, paylaşımında "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor.
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" dedi.
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