Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı

"Bu akşam, artçı depremler şu ana kadar 6,4'ten sonra 26 defa daha tekrarladı. Bu akşam özellikle riskli binalara girilmemesi konusunda uyarılarımızı hala devam ettiriyoruz. Özellikle bir başka uyarımız daha var; burada Defne, A

ntakya ve bu civarda girilmemesi gereken binalara girilip eşya taşıması yapılıyor.

Bunun son derece riskli ve de yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü hem artçı depremler devam ediyor.

Binaların ağır hasarlı veya ne ölçüde olduğu bilinmeden içine girilmesi, genelgemizde ifade ettiğimiz gibi hocalarımız herhangi bir değerlendirme yapmadan bu binalara girilmesi, Allah korusun bir artçı depremde başka türlü felaketlere sebebiyet teşkil edebilir