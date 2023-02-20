Bakan Soylu: Antakya'da fayın bir bölümü daha kırıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da meydana gelen depremler sonrası bölgeye giderek AFAD koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.
Merkez üssü Defne ilçesi olan depremin ardından kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Saat 20.04'te meydana gelen depremin ardından bütün ekiplerin alanı taradığını aktaran Soylu, "Bu müstakil depremden sonra 1 Antakya, 1 Defne, 1 de Samandağ'da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda da 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi, 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı." dedi.
Soylu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.