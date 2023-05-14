Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor

Bakan Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Dobruca Ortaokulu’nda kullandı.
Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1003 nolu sandıkta kullandı.
Okullarda jeneratör, kamera, ışıklandırma sistemleri gibi tüm hazırlıkların günler öncesinden yapıldığını vurgulayan Bakan Soylu, 13 Mart’ta yayınlanan seçim güvenliği genelgesindeki tüm maddelerin seçim kurumları ile koordineli olarak tamamlandığını kaydetti. Deprem bölgesinde oy kullanma işlemlerinin de sorunsuz şekilde başladığını belirten Bakan Soylu, “YSK ile koordineli bir şeklide bin 158 alanda oyun kullanılabileceği seçim konteynırları kurulmuştur. Sabah itibarıyla seçim konteynırlarındaki sandıklarda oy kullanma işlemi devam etmektedir. Bütün Türkiye’ye, ülkemize milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren Türkiye’nin birçok yerinde geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı seçim neticesinde demokratik şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.