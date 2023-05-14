Bakan Soylu: Bugün 601 bin güvenlik görevlisi çalışıyor

“Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olsun. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm ülkedeki oy kullanma işlemleri ile arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Oy kullanma işlemleri tüm Türkiye’de sorunsuz bir şekilde başlamıştır. YSK yönetiminde olan bu seçimde güvenlikle alakalı önlemleri üç aşamada almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı ve üçüncüsü seçim sonrası. Seçim öncesinde 2018 seçimlerinde toplam 311 olay oldu. 2023 seçimlerinde ise 280 olay oldu. Yani daha az bir seçim olayı ile seçim öncesini kapatmış olduk. 1833’ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Hem seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi söz konusudur. Biz bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle 8 ayrı bölgede ayrım yaparak koordinasyonlar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, güvenlik korucumuz görevlerinin başındadır. Hem okulların iç güvenliği, hem okulların dış güvenliği, hem seçim kurallarının güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması durumunda görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da görevinin başındadır” i