Bakan Soylu: Buldan askerlerimiz ve polislerimiz için “Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonun bilinmeyenlerini Mecliste anlattı.

Kaçırılan asker ve polislerimizin kurtarılması için tüm imkanların en başından beri seferber edildiğini ifade eden Akar, HDP’li Pervin Buldan’ın kendilerine “Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar” dediğini aktardı. Bakan Soylu'nun o anları anlattığı konuşması şöyle:

OYNAT 01:16 Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Bombalama olmazsa teminatı biziz dendi"

"Diyarbakır annelerinden 7 tane bu ailelerden olan vardı. Bir tanesinin dertleriyle dertlendiniz mi? Devlet üstüne düşen her şeyi yaptı. Naci Bostancı başkanım size gelmedi mi? Defalarca tüm imkanlar ortaya konuldu.

Hatta bakan yardımcıma 'Eğer bombalanma olmazsa teminatı biziz siz merak etmeyin' dendi. İşi yumuşatmaya çalıştık. Kaçırıldıkları zaman vekilimiz Öznur Çalık, Pervin Buldan’ı aradı. Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi."

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GÜNDEM Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı

GÜNDEM Bakan Akar TBMM'de Gara operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi