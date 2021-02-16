Gündem Bakan Soylu Buldan askerlerimiz ve polislerimiz için Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar dedi
POLİTİKA

Bakan Soylu: Buldan askerlerimiz ve polislerimiz için “Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar” dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mecliste Gara operasyonunun detaylarını anlattığı konuşmada, kaçırılan askerlerin ve polislerin kurtarılması için gösterilen çabaları tane tane anlattı. Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Soylu, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık’ın bu kapsamda HDP’li Pervin Buldan ile görüştüğünü, Buldan’ın kendisine kaçırılan asker ve polisler için “Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar” dediğini aktardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pervin Buldan
Pervin Buldan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonun bilinmeyenlerini Mecliste anlattı.

Kaçırılan asker ve polislerimizin kurtarılması için tüm imkanların en başından beri seferber edildiğini ifade eden Akar, HDP’li Pervin Buldan’ın kendilerine “Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar” dediğini aktardı. Bakan Soylu'nun o anları anlattığı konuşması şöyle:

Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan
OYNAT 01:16
Bakan Soylu: Gara'daki şehitlerimiz ilk kaçırıldığında Buldan "Biraz misafir edip salacaklar" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşın ilk kaçırıldığı dönemde AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ile HDP'li Buldan arasında geçen konuşmayı aktardı. Soylu 'Öznur Hanım bu vatandaşlarımızı sorduğunda Buldan, 'Ben görüştüm. Biraz misafir edip salacaklar' dedi. Bunlar tarihi şahitliklerdir' diye konuştu.

"Bombalama olmazsa teminatı biziz dendi"

"Diyarbakır annelerinden 7 tane bu ailelerden olan vardı. Bir tanesinin dertleriyle dertlendiniz mi? Devlet üstüne düşen her şeyi yaptı. Naci Bostancı başkanım size gelmedi mi? Defalarca tüm imkanlar ortaya konuldu.

Hatta bakan yardımcıma 'Eğer bombalanma olmazsa teminatı biziz siz merak etmeyin' dendi. İşi yumuşatmaya çalıştık. Kaçırıldıkları zaman vekilimiz Öznur Çalık, Pervin Buldan’ı aradı. Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi."

Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı
GÜNDEM
Bakan Soylu Gara operasyonunun detaylarını anlattı

Bakan Akar TBMM'de Gara operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi
GÜNDEM
Bakan Akar TBMM'de Gara operasyonunu anlattı: Vatandaşlarımız hava harekatının başlangıcında şehit edildi

Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
OYNAT 03:22
Bakan Soylu gözyaşlarını tutamadı: Evladını toprağa veren Ünzile Teyze'yi dün tanımadım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda Gara Operasyonu sırasında şehit olan 13 vatandaşımızın yakınlarından söz ederken zor anlar yaşadı. Şehit annesini anlatan Soylu, 'Ünzile Teyze'yi dün tanımadım. Evladını toprağa veren annelerin o metanetini gördüm. Bu evlatlarımız pikniğe giderken kaçırılmadı' ifadelerini kullandı.


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