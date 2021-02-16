Bakan Soylu: Buldan askerlerimiz ve polislerimiz için “Biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar” dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mecliste Gara operasyonunun detaylarını anlattığı konuşmada, kaçırılan askerlerin ve polislerin kurtarılması için gösterilen çabaları tane tane anlattı. Tüm imkanların seferber edildiğini belirten Soylu, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık’ın bu kapsamda HDP’li Pervin Buldan ile görüştüğünü, Buldan’ın kendisine kaçırılan asker ve polisler için “Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar” dediğini aktardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonun bilinmeyenlerini Mecliste anlattı.
Kaçırılan asker ve polislerimizin kurtarılması için tüm imkanların en başından beri seferber edildiğini ifade eden Akar, HDP’li Pervin Buldan’ın kendilerine “Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar” dediğini aktardı. Bakan Soylu'nun o anları anlattığı konuşması şöyle:
"Diyarbakır annelerinden 7 tane bu ailelerden olan vardı. Bir tanesinin dertleriyle dertlendiniz mi? Devlet üstüne düşen her şeyi yaptı. Naci Bostancı başkanım size gelmedi mi? Defalarca tüm imkanlar ortaya konuldu.
Hatta bakan yardımcıma 'Eğer bombalanma olmazsa teminatı biziz siz merak etmeyin' dendi. İşi yumuşatmaya çalıştık. Kaçırıldıkları zaman vekilimiz Öznur Çalık, Pervin Buldan’ı aradı. Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi."