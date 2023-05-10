Bakan Soylu: Bütün dünya ülkeleri Türkiye'yi rehber alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Türkiye'nin tüm illerinde Narko timlerinin kurulumunu tamamladıklarını dile getiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"2016'da eroin yakalamalarının yüzde 24'ü Ağrı, Van, Hakkari illerinde yakalanıyordu, şimdi bu oran yüzde 76'ya çıktı. İhbarlara çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın kimliği gizli şekilde uyuşturucu ihbarı yapabilmesi için 'Uyuma' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirdik. Şu ana kadar 53 bin 765 ihbar gelmiş.
Soylu, uyuşturucu bağımlısı çocukların annelerinin söylediği en önemli meselenin, resen tedavi ve rehabilitasyon olduğunu ifade etti.
Eskiden resen tedavinin mümkün olmadığına, kişi istemediğinde tedavi yapılamadığına dikkati çeken Soylu, "Anneler ve babalar bana bir şey söylediler. Dediler ki, 'Ya çocuğumuzu tedavi ettirin ya da hapse koyun. İkisinden biri çünkü biz bu çocuğu kurtaramıyoruz.' Bugün resen tedavi doktor raporuyla beraber, hakimin vereceği karara kanunen bağlanmıştır." şeklinde konuştu.
Seminere katılan annelere seslenen Soylu, şu ana kadar takdir edilecek büyük bir mücadeleyi ortaya koyduklarını vurguladı.
Soylu, daha güçlü adımların altına imza atacaklarını ifade ederek, "Uyuşturucuyla yapmış olduğumuz mücadelede bütün dünya ülkeleri, Türkiye'yi rehber alacaklardır. Bu sizin sayenizde olacak." diye konuştu.
Programda, annelere, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri, zararları, gençlere ulaştırılma yolları ve polisin operasyonları anlatıldı.