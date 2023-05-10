Bakan Soylu: Bütün dünya ülkeleri Türkiye'yi rehber alacak

Metruk binalarla ilgili ciddi bir mücadelemiz var. Sadece bu yıl tespit ettiğimiz metruk bina sayısı 1664'tür. 91 bin 796 metruk binayı yıktık, 14 bin 641 tanesinin metrukluğunu giderdik. Türkiye'de eş zamanlı 2 tane huzurlu sokaklar ve narkotik uygulaması yaptık. Bir de geçen yıl başlattığımız Kökünü Kurutma Operasyonu serimiz var. Dün İzmir'de 54'üncüsünü gerçekleştirdik. Bu operasyon serisinde de hem madde yakalaması hem de tedarik zincirini kırmayı hedefliyoruz."