Bakan Soylu: Dağlardaki terörist sayısı 77'ye düştü

"Kurumlarımızda yaşanan tahribatı gidermek ve etrafımızdaki bu ateş çemberinden ülkemizi korumak için kendi görev alanımızda ve kurumlarımızda pek çok adım attık. Hain darbe girişiminin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütünüyle İçişleri Bakanlığına bağlandı. Ve burada daha hızlı karar alabilen, daha sade bir emir komuta zinciri oluştu. En büyük tahribatın oluştuğu alanlardan biri de maalesef beşeriyi kapasitesiydi. Yani insan kapasitesi, her şeyden önce Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin yapısı güçlendirildi. Son olarak bu kurumda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Külliyesi tamamlanarak hizmete girdi. Sadece bu eğitim külliyesi dahi aslında bir vizyon değişikliğinin, bir yön değişikliğinin en temel göstergelerinden birisiydi. Personel kapasitesini güçlendirmek için, attığımız adımlarla jandarmada yüzde 43 artış var. 139 bin mesai arkadaşımızın sayısı bugün yaklaşık 200 bin sınırına geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise yüzde 52 artışla 5 bin 448 mesai arkadaşımızın sayısı 8 bin 280 sayısına geldi. Fakat her iki kurumda önemli olan adımımız profesyonellik oranında oldu. Jandarmada profesyonellik oranını 58’den 90’a, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise yüzde 71’den yüzde 100’e çıkardık"