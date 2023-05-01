Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı

Programda konuşan Bakan Soylu, “Önümüze sosyal mukaveleler konulmuş durumda. Birisi diyor ki, 'Ben Irak'ın kuzeyiyle, Suriye'nin kuzeyinde Türk Mehmetçiği var. Ben onu orada istemiyorum' diyor. Bu mukavele önce önümüze konulmuş durumda. Birisi diyor ki '15 Temmuz'da FETÖ, FETÖ darbe yaptı. Ben FETÖ diye birşey kabul etmiyorum.' Bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından söylediği 'Nerede bir FETÖ, terör örgütü varsa üyesi ben gidip üye olacağım' diyor. Yani bunun herhangi bir şekilde kabulünün yanından bile geçmiyor. " dedi.

"Bu millet bir şey söylemeyecek mi?"