Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Soylu "İspanya'da ETA diye bir terör örgütü vardı. ETA'yı destekleyen Batasuna Partisi kapatıldı. Neden biliyor musunuz? Sadece terörü kınamadığından dolayı kapatıldı. Bunu Avrupa yaptı, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler. Dediler ki 'Bu haksız bir kapatmadır.' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki 'terör örgütüne direkt olarak destek verdiği görülmese de terörün yanında zımmen durduğu dolayı kapatılması doğrudur' dendi. Şimdi Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'yi yani terör örgütünün partisini kapatamadı biliyor musunuz? Ama Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı. Bu kadar basit, bu kadar açık ve net. Anayasa Mahkemesi kapatamadı artık ihtiyaçları da yok. Diyarbakır Anneleri verdiği mücadeleyle beraber onları, o kadar yüzsüz bir hale getirdi ki seçime girmekten korktular. Seçime girmekten endişe ettiler. Netice itibariyle onların yerine kendi maskelerini takan bir siyasi partiyi, yine geçen gün bir terör örgütü Kandil'de fotoğraf çekeni milletvekili adayı yapan bir başka partiyi seçime soktular." şeklinde konuştu.
Soylu, "Türkiye en büyük ödemeyi enerji üzerinden yapmıyor mu ? Şimdi Sakarya Gaz Sahası bizim neyimizi kapatacak ? Cari açığımızı kapatacak. Peki terörü bitirdiğimiz için Gabar'da çıkan petrol bizim neyimizi kapatacak ? Cari açığımızı kapatacak. Mersin nükleer santraline Gezi olaylarında hayır dediler mi? Bunların hepsi 104 yıl önceki aklın ürünüdür. 104 yıl önce bu ülkeyi bu ülkeyi manda ve himayeye, Amerika'ya teslim etmek isteyenlerin, biz kurtuluş mücadelemizi bunlarsız yapamayız diyenlerin bugünkü tezahürleridir. Onların verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan'a uzatmışlar. Tayyip Erdoğan da o pusulayı yırtıp çöpe atmıştır" ifadelerini kullandı.