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Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Ada Park'ta sivil toplum kuruluşları ve muhtarların düzenlediği kahvaltılı programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'yi yani terör örgütünü kapatamadı biliyor musunuz? Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı. Bu kadar basit, bu kadar açık ve net. Anayasa Mahkemesi kapatamadı artık ihtiyaçları da yok. Diyarbakır Anneleri verdiği mücadeleyle beraber onları, o kadar yüzsüz bir hale getirdi ki seçime girmekten korktular." dedi. 

15:46 . 1/05/2023 Pazartesi
DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Programda konuşan Bakan Soylu, “Önümüze sosyal mukaveleler konulmuş durumda. Birisi diyor ki, 'Ben Irak'ın kuzeyiyle, Suriye'nin kuzeyinde Türk Mehmetçiği var. Ben onu orada istemiyorum' diyor. Bu mukavele önce önümüze konulmuş durumda. Birisi diyor ki '15 Temmuz'da FETÖ, FETÖ darbe yaptı. Ben FETÖ diye birşey kabul etmiyorum.' Bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından söylediği 'Nerede bir FETÖ, terör örgütü varsa üyesi ben gidip üye olacağım' diyor. Yani bunun herhangi bir şekilde kabulünün yanından bile geçmiyor. " dedi. 
"Bu millet bir şey söylemeyecek mi?"
Soylu, “Bir erkekle erkeğin, bir kadınla kadının evlendiği bir Türkiye'yi kendilerine hayal olarak kurup size sosyal mukavele imzalattıranlara bu millet bir şey söylemeyecek mi? Ben İçişleri Bakanı olduğum zaman Beşiktaş Belediyesi'nde üçüncü ayında bir LGBT bayrağı asıldı. Ya ilk kez gördüm böyle bir şeyi. Arkadaşlara bir bakın bakalım neyin nesidir diye? Evet, hakikaten asılmış. Belki photoshop olur, fotomontaj olur, belki başka bir şeydir dedim. Kaymakamı aradım. Yarım saat vakti var dedi. Yarım saat içinde indirdi, indirmedi polisi göndereceğim, onları yukarıdan aşağıya indirteceğim. Biz böyle bir zilletin, böyle bir ahlaksızlığın yaygınlaşmasını bizim ülkemizde kabul edemeyiz. " diye konuştu. 
"Diyarbakır anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadılar"

Soylu "İspanya'da ETA diye bir terör örgütü vardı. ETA'yı destekleyen Batasuna Partisi kapatıldı. Neden biliyor musunuz?  Sadece terörü kınamadığından dolayı kapatıldı. Bunu Avrupa yaptı, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler. Dediler ki 'Bu haksız bir kapatmadır.' Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki 'terör örgütüne direkt olarak destek verdiği görülmese de terörün yanında zımmen durduğu dolayı kapatılması doğrudur' dendi. Şimdi Türkiye'de Anayasa Mahkemesi HDP'yi yani terör örgütünün partisini kapatamadı biliyor musunuz? Ama Diyarbakır Anneleri terör örgütünün partisini seçime sokmadı. Bu kadar basit, bu kadar açık ve net. Anayasa Mahkemesi kapatamadı artık ihtiyaçları da yok. Diyarbakır Anneleri verdiği mücadeleyle beraber onları, o kadar yüzsüz bir hale getirdi ki seçime girmekten korktular. Seçime girmekten endişe ettiler. Netice itibariyle onların yerine kendi maskelerini takan bir siyasi partiyi, yine geçen gün bir terör örgütü Kandil'de fotoğraf çekeni milletvekili adayı yapan bir başka partiyi seçime soktular." şeklinde konuştu. 

"Bunların hepsi 104 yıl önceki aklın ürünüdür
"

Soylu, "Türkiye en büyük ödemeyi enerji üzerinden yapmıyor mu ? Şimdi Sakarya Gaz Sahası bizim neyimizi kapatacak ? Cari açığımızı kapatacak.  Peki terörü bitirdiğimiz için Gabar'da çıkan petrol bizim neyimizi kapatacak ? Cari açığımızı kapatacak. Mersin nükleer santraline Gezi olaylarında hayır dediler mi? Bunların hepsi 104 yıl önceki aklın ürünüdür. 104 yıl önce bu ülkeyi bu ülkeyi manda ve himayeye, Amerika'ya teslim etmek isteyenlerin, biz kurtuluş mücadelemizi bunlarsız yapamayız diyenlerin bugünkü tezahürleridir. Onların verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan'a uzatmışlar. Tayyip Erdoğan da o pusulayı yırtıp çöpe atmıştır"  ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar sizlersiniz
İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar sizlersiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Soylu, işçilerin her zaman, ülkeyi bölmeye çalışanların, her siyasi görüşü, her toplum kesimini bir ayrıştırma aracı olarak istismar etmeyi ilke edinenlerin ve bu ülkeyi iç çatışmalar üzerinden istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin peşinde olduğunu belirtti. Bakan Soylu, İşçilerin bugün Türkiye'nin ihracat rekorlarını kıran ürünleri fabrikalarda ürettiklerini, mühendisin, mimarın, teknisyenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Bu ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdiniz. İnşallah hep birlikte Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olanlar da sizlersiniz" dedi.


 



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