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Gündem Bakan Soylu duyurdu TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı
İSTANBUL

Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin polis operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası

Geçtiğimiz hafta, Bursa’daki cezaevi aracına bombalı saldırı düzenleyip bir görevliyi şehit eden PKK, bir gün sonra TÜGVA’yı (Türkiye Gençlik Vakfı) hedef almıştı.

21 Nisan sabah 05.40'ta Gaziosmanpaşa şubesinin önüne bırakılan boru tipi zaman ayarlı bomba 6 dakika sonra infilak etmişti. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmamıştı.

TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba
GÜNDEM
TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba

BAKAN SOYLU DUYURDU: TERÖRİST YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin polis operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şunları söyledi:

"21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler"

Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'ya saldırı düzenlendi: Patlama anı kamerada
OYNAT 00:42
Gaziosmanpaşa'da TÜGVA'ya saldırı düzenlendi: Patlama anı kamerada
Gaziosmanpaşa'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'ya patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında gerçekleştirilen olayda, ölen ya da yaralanan olmazken binanın camları kırıldı. Patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba
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TÜGVA’ya zaman ayarlı bomba

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