Bakan Soylu duyurdu: TÜGVA binasına bomba bırakan terörist yakalandı

CHP'li Özgür Özel'in tehdidine Bülent Turan'dan sert tepki: Sen git ağa baban gelsin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi davası kararına ilişkin açıklaması ile ilgili, ' Siyaset tarzının bu kadar basit, ucuz olmaması lazım. Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. Sen git ağa baban gelsin. Bizi Gezi iddiası, 17 Aralık iddiası, 27 Nisan iddiası, 15 Temmuz iddiası durduramadı. Sen mi durduracaksın? Senden mi korkacağız? Biz sizin tarihinizi biliyoruz.' ifadelerini kullandı.