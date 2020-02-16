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ELAZİĞ

Bakan Soylu Elazığ'da depremzedelerle buluştu: Emrinize amadeyiz

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da depremzedelere nakdi yardım ulaştırılması için kurulan çadırı ziyaret etti ve Hasar İtiraz Merkezinde vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi. Soylu, halkla sohbeti sırasında, "Dertlerinize, sıkıntılarınıza gücümüz yettiğince derman olmaya çalışıyoruz. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Herkes güvenli, hem de güzel yerlerde oturuncaya kadar emrinize amadeyiz. Allah bizi mahcup etmesin. El birliğiyle inşallah burayı çok iyi bir noktaya getireceğiz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Bakan Soylu
Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelerin dertlerine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

  • Elazığ'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) düzenlenen toplantıya katılan Soylu, beraberinde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremzedelere nakdi yardım ulaştırılması için kurulan çadırı ziyaret etti, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Elazığ Sivrice'de 3,8 büyüklüğünde deprem
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Elazığ Sivrice'de 3,8 büyüklüğünde deprem

Soylu, daha sonra Salıbaba Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir İlkokulu'nda oluşturulan Hasar İtiraz Merkezinde vatandaşların sorunları ve taleplerini dinledi.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, yaraları sarmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Korku, umut, fedakarlık ve mucizeler: Tüm duyguları ile Elazığ depremi
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Korku, umut, fedakarlık ve mucizeler: Tüm duyguları ile Elazığ depremi
Türkiye 24 Ocak günü Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralandı. Elazığ'da yaralar AFAD ve Kızılay arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlar ile kısa sürede sarıldı. Elazığ depreminin hafızlara kazınan tüm anlarını bir araya getirip duyguları ortaya koyduk.

Depremzedelerin yapılacak yeni binalara taşınacağını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Emrinize amadeyiz"

  • "Dertlerinize, sıkıntılarınıza gücümüz yettiğince derman olmaya çalışıyoruz. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletimiz sonuna kadar sizin yanınızdadır. Bu kış günlerinde, bu karda çok büyük sıkıntılar çektiğinizi biliyoruz. Gücümüzün yettiğince de elimizle beraber size ulaşmaya çalıştık. Sonuna kadar emrinize amadeyiz."

"Kimseyi riskli bir binada oturtmak istemeyiz"

Soylu, hasar tespitlerine karşı yapılan itirazların titizlikle değerlendirileceğini dile getirerek, "Şunu biliniz, itirazların tamamında ekipler gelip evlerinize bakacak. Biz kimseyi riskli bir binada oturtmak istemeyiz. Devlet olarak da bunu kabul etmeyiz." dedi.

Ardından, Gümüşkavak Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu, muhtardan bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Soylu, devletin tüm imkanlarını vatandaşların mağdur olmaması için seferber ettiğini belirterek, "Herkes güvenli, hem de güzel yerlerde oturuncaya kadar emrinize amadeyiz. Allah bizi mahcup etmesin. El birliğiyle inşallah burayı çok iyi bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Gümüşkavak Mahallesi Taziye Evi'nde, bir vatandaşın taziyesine katılarak yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Soylu, aracına aldığı çocuklarla sohbet edip, oyuncak verdi.

Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası düzenlenecek
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Emrinize amadeyiz

Emrinize amadeyiz

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