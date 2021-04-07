Gündem Bakan Soylu ile telefonda görüşen Gara şehidinin babası Bu bayrakta kanımız var çok şükür
ŞANLIURFA

Bakan Soylu ile telefonda görüşen Gara şehidinin babası: Bu bayrakta kanımız var çok şükür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Er Müslüm Altıntaş’ın babasıyla telefonda görüştü. Gururlu olduğunu söyleyen şehit babası Şevket Altıntaş, ”Bu bayrakta çok şükür kanım döküldü, bu topraklarda kanım var ya, bu şeref bana yeterli" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu ile telefonda görüşen Gara şehidinin babası: Bu bayrakta kanımız var çok şükür
Açılış öncesi şehidin babası Şevket Altıntaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Er Müslüm Altıntaş adına bir sosyal tesis ile taziye evi açıldı.

Argıl kırsal Mahallesi’ndeki tesisin açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, şehidin babası Şevket Altıntaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehitlere veda
GÜNDEM
Şehitlere veda

İçişleri Bakanı Soylu şehidin babasıyla görüştü

Açılış öncesi şehidin babası Şevket Altıntaş ile telefonla görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekrar taziye dileklerinde bulunarak, “Öncelikle Gara Şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. 11 şehidimizin bizim için ayrı bir kıymeti var. Şevket abimiz de hakikaten bizim için büyük bir kıymet teşkil ediyor” dedi.

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"Bu bayrakta kanım var, bu gurur bana yeter"

Şehit babası Şevket Altıntaş ise gururlu olduğunu belirterek, ”Bu bayrakta çok şükür kanım döküldü, bu topraklarda kanım var ya, bu şeref bana yeterli. Bize siz lazımsınız. Bunu ben daha önce de size söyledim. Siz dik durun, bize yeter” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Şehit Müslüm Altıntaş Sosyal Tesisinin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit babası Şevket Altıntaş, program sonrası kendi yazdığı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya" isimli kitabını imzalayarak katılımcılara hediye etti.

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Gara şehitlerinin 6'sının ailesi acı haberi evlat nöbetinde aldı

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Çocuğunu Gara’da şehit veren aile evlat nöbetindeki aileleri yalnız bırakmadı

Gara şehitlerine acı veda: Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler
FOTOĞRAF 39
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Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit edilen vatandaşlar son yolculuklarına uğurlanmaya devam ediyor.
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Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş (26) ile Er Adil Kabaklı (26) için Gaziantep’te tören düzenlendi.
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Hain saldırı sonucu şehit edilenler arasında yer alan Er Müslüm Altıntaş, dağıtım izninden sonra 2 Ekim 2015 tarihinde Gaziantep’ten Erzincan’a dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen teröristlerce bindiği otobüsten indirilerek kaçırılmıştı.
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Yaklaşık 6 yıldır terör örgütü PKK’nın elinde rehin olarak tutulan Er Altıntaş ve Kabaklı, Gara bölgesinde rehin tutuldukları hain saldırıcı sonucu şehit edilmişti.
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Kaçırılan askerlerden Müslüm Altıntaş’ın bekar, Adil Kabaklı’nın evli olduğu öğrenildi.
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Önceki gün cenazeleri Gaziantep’e getirilen şehitlerin naaşı, Bahaeddin Nakıboğlu Cami’de ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Cenaze namazının ardından şehitlerin yakınları gözyaşı dökerken, cenazeler Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte defnedildi.
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Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti, MHP ve CHP Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İlçe belediye başkanları, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, kent protokolü, askeri erkan ile şehitlerin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
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Törende, vatandaşlar terörü lanetleyen sloganlar attı.
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Gara şehitlerine acı veda: Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler
Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı, memleketleri Gaziantep'te son yolculuklarına uğurlandı. Aynı gün kaçırılan iki asker, dualarla toprağa verildi.


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