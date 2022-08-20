Gündem Bakan Soylu Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu
POLİTİKA

Bakan Soylu: Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu

İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen 2 tır kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu
Arşiv - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mardin Derik’te yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 can kaybının olduğunu duyurdu. Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını bildirdi.


Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
GÜNDEM
Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Mardin'de de katliam gibi kaza: 8 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 00:56
Mardin'de de katliam gibi kaza: 8 kişi hayatını kaybetti
Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.


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