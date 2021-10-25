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ANKARA

Bakan Soylu 'operasyon tamam' diyerek duyurdu: Biri gri kategoride 2 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Artuklu ilçesindeki operasyonlarda, biri 'terörden arananlar' listesinin gri kategorisinde olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu operasyon tamam diyerek duyurdu: Biri gri kategoride 2 terörist etkisiz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Artuklu kırsalında polis özel harekat timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı.

Biri gri kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi.

Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu milletin evlatlarını muhafaza eylesin" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, polis özel harekat ve havacılık daire başkanlıkları ile Mardin istihbarat ve özel harekat şube müdürlükleri tarafından Mardin Artuklu kırsalında operasyon başlatıldığı belirtilerek, "Artuklu kırsalında, PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde Özel Kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı/bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yapıldığı yönünde bilgi alınması üzerine, 23 Ekim günü sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında; EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçlarıyla 24 saat alandaki polis özel harekat timlerine hava desteği sağlandı.

Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde, gri kategoride yer alan 'Ruken' kod adlı Songül Özgün'ün de içinde olduğu 2 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

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