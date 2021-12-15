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MARDİN

Bakan Soylu operasyonu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış operasyonları kapsamında Mardin Bagok’ta bir mağaraya düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu operasyonu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Soylu: Mardin'de dün operasyon yapmıştık arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler 6 tane daha sarı torba aldılar
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Bakan Soylu: Mardin'de dün operasyon yapmıştık arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler 6 tane daha sarı torba aldılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı.

Bakan Soylu konuşma yaptığı esnada kendisine not getirildi. Notu okuyan Soylu, 'Oh, hayırlı olsun. Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar.' diyerek 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı hesabından yapılan paylaşımda da, "Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin-Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği" ifadeleri kullanıldı.



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