Bakan Soylu operasyonu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eren-Kış Operasyonları kapsamında dün Mardin'de bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon neticesinde Mardin-Bagok'ta bir mağaraya saklanan 6 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Jandarma Genel Komutanlığı hesabından yapılan paylaşımda da, "Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin-Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği" ifadeleri kullanıldı.