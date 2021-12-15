Bakan Soylu operasyonu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Mardin'de dün operasyon yapmıştık arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler 6 tane daha sarı torba aldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HAK-İŞ Konfederasyonu afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma / Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı.



Bakan Soylu konuşma yaptığı esnada kendisine not getirildi. Notu okuyan Soylu, 'Oh, hayırlı olsun. Mardin'de dün bir operasyon yapmıştık. Arkadaşlar bugün de mağaraya girdiler, 6 tane daha sarı torba aldılar.' diyerek 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

