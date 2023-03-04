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Bakan Soylu: Su ihtiyacı konusunda spekülasyon yapan hesaplarla ilgili suç duyurusu yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da su sıkıntısı olduğu iddialarına ilişkin "Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medyada 'Su ihtiyacı var.' diyerek spekülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekli suç duyurusu yapılmakta. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

17:28 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Bakan Soylu

Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinde su ihtiyacını olduğu haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, spekülasyonlara karşı da konunun Emniyet Siber Daire Başkanlığı tarafından takip edileceğini belirtti. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, ‘su ihtiyacı var' diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz. Buna rağmen deprem bölgesini “unutmadık” demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


Hatay'da çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun parkları yapıldı
Hatay'da çadır kentlerde depremzede çocuklar için oyun parkları yapıldı

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da birçok noktada çocuk parklarının da bulunduğu geniş alanlara kurulan çadır ve konteyner kentlerde, depremden kurtulanlar yeni yaşam şartlarına alışmaya çalışırken, çocuklar ise parklarda oynuyor ve çocukluklarını yaşamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 26 gün geride kaldı. Binlerce kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Hatay'da, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi sonrasında başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte depremzedeler için çadır ve konteyner kentlerin kurulumları da hızla devam ediyor. Özellikle Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde yaşanan büyük yıkımın ardından kentin birçok noktasında hem yurtiçinden kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri hem de yurtdışından birçok ülkeden gönderilen çadırlar ve konteyner ile açık alanlarda yaşam alanları oluşturuldu. AFAD kontrolündeki bu çadır ve konteynerlerin bulunduğu yaşam alanlarına bazı belediyeler tarafından çocuk parkları kuruldu. Bu çadırlara yerleştirilen depremzedeler yeni evleri yapılıncaya kadar yaşamlarını sürdürecekleri bu çadır kentlere sığındı. Depremzede ailelerin çocukları ise bu çadır kentlerde oluşturulan çocuk parklarında gün boyunca oyun oynayarak vakit geçiriyor. Çocukların, parkta oyun sırasında çok eğlendikleri görülüyor.


#Hatay
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#su sıkıntısı iddiası
1 saat önce
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Bakan Soylu: Su ihtiyacı konusunda spekülasyon yapan hesaplarla ilgili suç duyurusu yapıldı
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