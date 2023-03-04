Bakan Soylu: Su ihtiyacı konusunda spekülasyon yapan hesaplarla ilgili suç duyurusu yapıldı

Depremde en büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da birçok noktada çocuk parklarının da bulunduğu geniş alanlara kurulan çadır ve konteyner kentlerde, depremden kurtulanlar yeni yaşam şartlarına alışmaya çalışırken, çocuklar ise parklarda oynuyor ve çocukluklarını yaşamaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin üzerinden 26 gün geride kaldı. Binlerce kişinin enkaz altında yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Hatay'da, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi sonrasında başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte depremzedeler için çadır ve konteyner kentlerin kurulumları da hızla devam ediyor. Özellikle Antakya, Samandağ ve Defne ilçelerinde yaşanan büyük yıkımın ardından kentin birçok noktasında hem yurtiçinden kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri hem de yurtdışından birçok ülkeden gönderilen çadırlar ve konteyner ile açık alanlarda yaşam alanları oluşturuldu. AFAD kontrolündeki bu çadır ve konteynerlerin bulunduğu yaşam alanlarına bazı belediyeler tarafından çocuk parkları kuruldu. Bu çadırlara yerleştirilen depremzedeler yeni evleri yapılıncaya kadar yaşamlarını sürdürecekleri bu çadır kentlere sığındı. Depremzede ailelerin çocukları ise bu çadır kentlerde oluşturulan çocuk parklarında gün boyunca oyun oynayarak vakit geçiriyor. Çocukların, parkta oyun sırasında çok eğlendikleri görülüyor.