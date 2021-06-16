Gündem Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentopa 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi iddiası
POLİTİKA

Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi' iddiası

Meclis'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, '10 bin dolar alan siyasetçi'nin kim olduğunu Şentop'a söylediği iddia edildi. Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili Bakan Soylu'ya bir yazı göndererek, tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis'e gönderilmesi gerektiğini belirtmişti.

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Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentopa 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi iddiası
Meclis Başkanı Şentop, Bakan Soylu ile Meclis'te görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yarım saat sürdü.

NTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '10 bin dolar alan siyasetçi'nin kim olduğunu Şentop'a söyledi.

NTV muhabiri Özgür Akbaş, Twitter hesabından "Aldığım bilgilere göre İçişleri Bakanı, mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a söyledi" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti.

Soylu'dan bilgi istemişti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması için mektup yazmıştı.

TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı
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