Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi' iddiası

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, yarım saat sürdü.
NTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '10 bin dolar alan siyasetçi'nin kim olduğunu Şentop'a söyledi.
NTV muhabiri Özgür Akbaş, Twitter hesabından "Aldığım bilgilere göre İçişleri Bakanı, mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğunu Şentop'a söyledi" paylaşımında bulundu.
Ne olmuştu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" demişti.
Soylu'dan bilgi istemişti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklaması için mektup yazmıştı.