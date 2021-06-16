Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi' iddiası Meclis'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, '10 bin dolar alan siyasetçi'nin kim olduğunu Şentop'a söylediği iddia edildi. Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili Bakan Soylu'ya bir yazı göndererek, tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis'e gönderilmesi gerektiğini belirtmişti.

Haber Merkezi 16 Haziran 2021, 17:16 Son Güncelleme: 16 Haziran 2021, 17:51 Diğer