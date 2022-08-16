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ANKARA

Bakan Soylu: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Soylu "Ülkemize ve milletimize güzel bir haberimiz var. Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi
Eren Abluka-32 Operasyonu'nda bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa Yıldız 2022-217 operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla bir Terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirildiğini ve Tendürek'in tamamen temizlendiğini duyurdu.

BİRİ TURUNCU, BİRİ GRİ KATEGORİDE TERÖRİSTLER ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama ise şu şekilde:

  • Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa YILDIZ 2022-217 operasyonu kapsamında, 16 Ağustos’ta Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Terör Arananlar Listesi’nde Turuncu Kategoride yer alan Evindar kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi.

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