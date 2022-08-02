Bakan Soylu: Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve J-SİHA ve P-İHA destekli devam eden EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında Pervari ilçesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi. 2 bölücü örgüt mensubunun iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada operasyonların devam ettiği belirtildi.
BAKAN SOYLU: SARI TORBA KAÇINILMAZ
Sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN ABLUKA-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda, Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz."
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Yoksa
𝗦𝗔𝗥𝗜 𝗧𝗢𝗥𝗕𝗔 KAÇINILMAZ⚠️
EREN ABLUKA-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda,
Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz👏👏
𝗧𝗘𝗦𝗟𝗶𝗠 𝗢𝗟𝗨𝗡❗