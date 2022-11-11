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ANKARA

Bakan Soylu: Trafikteki ölümlü kazalar yüzde 12,9 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'in ilk 10 ayında trafikteki ölümlü kazaların, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,9 azaldığını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Trafikteki ölümlü kazalar yüzde 12,9 azaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;


  • "'Trafikte Sıfır Can Kaybı' hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 2021- 2022 ilk 10 ayları karşılaştırması; 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı, 100 binde 6. Trafikte her yıl daha iyiye"

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