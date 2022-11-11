Bakan Soylu: Trafikteki ölümlü kazalar yüzde 12,9 azaldı

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
- "'Trafikte Sıfır Can Kaybı' hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor. 2021- 2022 ilk 10 ayları karşılaştırması; 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza oranı yüzde 12,9, hayatını kaybeden sayısı yüzde 7,6 azaldı. Kazalardaki ölüm oranı, 100 binde 6. Trafikte her yıl daha iyiye"
TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI
hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor❗
2021-2022 ilk 10 Ayları Karşılaştırması
100BİN MOTORLU ARACA DÜŞEN;
Ölümlü Kaza Oranı %12.9⬇️
Hayatını Kaybeden sayısı %7.6⬇️
AZALDI
Kazalardaki ölüm oranı Yüzbinde 6
TrafikteHerYıl Dahaİyiye pic.twitter.com/Pi2wAntdyY
TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI