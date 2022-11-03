Bakan Soylu canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun örgüt bağlantılarının olduğu kırmızı dosyayı gösterdi: Bu bir FETÖ roman

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100 ekranlarında Deniz Gürel'in hazırladığı "Ankara'da Neler Oluyor" programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, canlı yayına elinde kırmızı bir dosyayla çıktı. Soylu, söz konusu dosyanın FETÖ'yle mücadeleye ilişkin olduğunu ve adının "FETÖ roman" olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyuyor"

FETÖ'yle mücadeleye ilişkin elindeki kırmızı dosyanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu bir FETÖ roman. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisini ortaya koyan. 32 basamak bir FETÖ ilişkisi. Bu dosya açılacak." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var"

Son olarak Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına elindeki belgelerle yanıt veren Soylu, "Kılıçdaroğlu bunları nereden başlatıyor? Kılıçdaroğlu'nun bir sahibi var. Türkiye, devlet ve millet hassasiyetlerini kaybetmiş olanların devleti değil." dedi.

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