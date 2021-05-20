Gündem Bakan Soylu Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptı
ANKARA

Bakan Soylu: Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ülkelerinin uyuşturucu yakalamasında Türkiye kadar performans gösteremediğini söyleyerek, "Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptık, böyle bir operasyon yoktu. Şu an ulaştığımız büyüklük 2 milyar lira civarındadır. Operasyon sürdüğü için sayı bunun daha üstüne çıkacaktır" dedi. Soylu ayrıca terörle mücadelede dünyaya ders verdiklerini belirterek, "PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen '109'uncu Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'na katıldı. Soylu, güvenliğin Türkiye'nin en önemli alt yapı yatırımlarından birisi olduğunu, alt yapı yatırımlarının standarda ulaşması için mücadele ortaya konduğunu söyledi.

Bakan Soylu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Açık Kapı biriminin vatandaşlara rehberlik ettiğini, emniyet ve jandarmada oluşturulan 'Güven Masası'nın da vatandaşla devletin merhametli, şefkatli yüzünü buluşturduğunu belirtti.

"Suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar"

Bakan Soylu, terör, uyuşturucu ve organize suçlar başta olmak üzere birçok alanda mücadeleler verdiklerini kaydederek, trafikte son 10 yılda 100 bin kişi başına düşen can kaybının 13,4'ten 5,8'e gerilediğini anımsattı.

Bakan Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Narkotik alanında birileri birtakım yorumlar yapıyor, organize suç çetelerinin ağzıyla konuşuyorlar. Özellikle 15 Temmuz sonrasında büyük mücadele ortaya koyduk, ciddi sıçrama yakaladık. 2017'de 941'le rekor seviyeye çıkan madde bağlantılı ölümler, ciddi bir saha baskısıyla şu anda 278'e çekildi" ifadesini kullandı.

  • Bakan Soylu, geçmişte camilerin, okulların etrafında uyuşturucu satıldığını, bunlara müdahale edilerek haftada ortalama yaklaşık 4 bin 500 gözaltı yapıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Bataklık operasyonu içerisinde FETÖ var ve buna ulaştık

"Avrupa bizim kadar performans gösteremiyor"

Soylu, terör örgütü PKK'nın Avrupa uyuşturucu ticaretini elinde tuttuğu, Avrupa ülkelerinin uyuşturucu yakalamasında Türkiye kadar performans gösteremediğini söyleyerek, şöyle konuştu:


"Türkiye tarihinin ilk uyuşturucu suç gelirleri operasyonunu yaptık, böyle bir operasyon yoktu. Şu an ulaştığımız büyüklük 2 milyar lira civarındadır. Operasyon sürdüğü için sayı bunun daha üstüne çıkacaktır, artmaya devam edecektir.

"Terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz"

Bir yandan terörle mücadelede dünyaya ders veriyoruz. Tüm terör örgütlerini sahada baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'tı, dün gelen haberlerle 256 oldu. Özellikle son zamanlarda çok üst düzey yöneticileri almaya başladık. Çünkü çember giderek daralmaktadır."

'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona doğru
GÜNDEM
'Bataklık' operasyonu soruşturmasında sona doğru

"Kandil siyasi uzantılarına çağrı yapıyor: Gerçekleşmesi mümkün değil"


Bakan Soylu, Kandil'in siyasi uzantılarına ve bağlantılarına, "Bize kaymakamlar, valiler lazım, bürokraside adamlar lazım, geliyoruz" dediğini, bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

  • FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 400 kaymakam alındığını anımsatan Soylu, mülki idare teşkilatının yaklaşık üçte birinin yenilendiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var
OYNAT 01:16
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var
İçişleri Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bataklık Operasyonu'na dair açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 'Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var ve buna ulaştık.' dedi. Canlı yayında uyuşturucu baronları Sedat Peker ve Çetin Gönen'in fotoğraflarını gösterdi.

Bataklık operasyonunun detayları: 9 ülke ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi
OYNAT 00:00
Bataklık operasyonunun detayları: 9 ülke ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi
Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak.' bilgisini paylaştı.

Abone Ol Google News
Aselsandan dev anlaşma

Aselsan'dan dev anlaşma

Sözleşme kapsamında 300 milyon lira gelir elde edecek.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Ünlü profesör balon balıklarını su altında elleriyle besledi.
İYİ Partililer Rize esnafını yumrukladı Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı

11 milyon TL'lik<br>acil yardım desteği

11 milyon TL'lik
acil yardım desteği

​İDDEF Gazze için yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.

​Türkiye Biontech aşısı için Pfizer ile anlaştı

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
DAP Yapı'dan sağlıklı evler

DAP Yapı'dan sağlıklı evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.