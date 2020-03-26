Bakan Soylu: Türkiye'de hayatın yüzde 80'in durdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de alınan tedbirlerle ilgili katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa gıda tedariğinde ve sağlık sisteminde problem yaşandığını belirten Soylu, "Sosyal izolasyona uyuluyor mu?" sorusuna "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekildi. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Şehirlerarası yolculuklar yüzde 81 azaldı

Sosyal izolayonu sağlamak için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Birçok tedbir alındı. Üst üste tedbirler alındı. Kendi OHAL'i dediğimiz şey insanların kendi önlemi. Bunu her gün ölçüyoruz. Şehirlerdeki toplu taşımanın, hayat akışının yoğunluğunu ölçüyoruz. Şu anda şehirlerarası yolcu otobüslerdeki yolcu oranı yüzde 73 azaldı. Yolculuk seviyesi yüzde 81 azaldı" dedi.

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan soylu, herkesin merak ettiği 'sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusu üzerine "Tam izolasyon her zaman gündemimizde. Şu anki tedbirlerle sosyal izolasyonu tam olarak sağlayamazsa, salgının önüne geçebileceğimizi düşünmezsek, en yüksek tedbiri alabiliriz" şeklinde konuştu.

Yeterli maske var mı?

69 firmayla hem maske hem tulum için anlaşma imzaladıklarını belirten Soylu, "Sırada bekleyen firmalar var. Türkiye'deki üretimde bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı'da bunu ifade etti. Fahiş fiyatlarla ilgili ciddi çalışmalarımız var. İyi birimler oluşturduk. Sahte ürün ve fahişçileri denetliyoruz. Fırsatçılık yapmayı günah addediyoruz ve bu bir suç. Gerekli bütün adımları uyguluyoruz. Sadece maske üretmek değil üreten maskenin kumaş fiyatı da yükseltmeye başladı. İlgili firmalarla toplantı yapıldı. Gün bu meseleyle ilgili birlik olma günüdür" dedi.

Yaşlılar için seferber olundu

Dünyanın hiçbir ülkesinde yaşlıların evde kalan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmadığını vurgulayan Bakan Soylu "Biz güvenlik güçlerimizi görevlendirildi. Vefa Destek hattımıza gelen 360 bin talebin 320 bini karşılandı. urum ve kuruluşlarımızla ortak bir çalışma yapıyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarımıza çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada korona provokasyonu

Sosyal medyadaki provokasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "2 bin 551 bin provokatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı. Bizim bulamayacağımız kimse yok. Hesapların yüzde 70'i FETÖ ve PKK bağlantılı. Otobüs duraklarında bayılan, ayılan korona oldu diyen hesaplar videolar var. Bunu yapanlar kadar bunu yayanlar da suçlu. AYM sosyal medya paylaşımlarına ifade özgülüğü diyor. AYM'nin kararları bizi gönülsüzleştirmektir, iştahımızı kapatıyor. Ben siber alemde sörf yapıyorum ve gerekli yerlere bildiriyorum. Kimse bunlara itibar etmesin" dedi.

Sınırdaki göçmenlerin geçişleri sürüyor

Göçmenlerin Yunanistan sınırındaki geçişlerinin sürdüğünü belirten Soylu, "28 Şubat'tan bu yana Yunanistan'a kara ve denizden 150 bin 600 civarında kişi geçti, 4 bin 600 kişi Pazarkule önünde bekliyor. Biz onların yemek, su, kıyafet, dezezenfektan maske gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Meriç Nehri üzerinden geçişler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Gençlere 'evden çıkmayın' çağrısı

Gençlerin 'bana bir şey olmaz' diye sosyal izolasyonu unutmaması gerektiğini söyleyen Soylu, "Kendi olağanüstü halimizden çıkmamamız gerekiyor. İlk ölçümde negatif çıkıyor, ikinci sefer pozitif. O yüzden özellikle gençlerin hayatlarını yavaşlatması gerekiyor. 210 bin 654 iş yeri kapalı ve bunları sürekli denetliyoruz. Şu anda 2 bin 37 bin iş yerine adli işlem yapıldı. Gevşetme teklifleri oluyor ancak izin vermiyoruz" şeklinde konuştu.