Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?

Bakan Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da kar yağışının devam ettiği bölgelerde yaptıkları incelemelerin ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

#CANLI İçişleri ve Ulaştırma Bakanı açıklama yapıyor. https://t.co/VipjthiixP — Yeni Şafak (@yenisafak) January 25, 2022

"Terk edilmiş araçları kaldırın"

Bakan Karaismailoğlu İstanbul’un son yılların en yoğun kar yağışını aldığını belirterek, "Yağış nedeniyle maalesef ulaşımda önemli aksamalar yaşadık. Saat 16.00 itibariyle kar ve tipi şiddetini arttırarak devam etti. Çok yoğun bir gece geçirdik. Maalesef yolda kalan vatandaşlarımız da sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak özverili bir çalışma yapıldı. İklim koşullarının yoğun etkisi altında 11 bin vatandaşımız, 3 bin 900 araç ile bu mücadeleyi verdiler. Süreç sıkıntılı geçti. Özellikle Mahmutbey kavşağı ile Hadımköy kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zamanda durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Kısmen de olsa şu anda trafik işliyor. Ama Mahmutbey Hadımköy arasında ve Yassıören Çatalca arasında terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor" dedi.

REKLAM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden saat 13.00 itibariyle otomobil geçişlerine izin verileceğini açıklayan Karaismailoğlu, ağır vasıtalar için sürecin biraz daha uzayacağını, terk edilmiş araçlar kaldırılmadan Hasdal ve Mahmutbey kavşağı yönüne trafik verilmeyeceğini kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nda uçuşların yavaş da olsa başlayacağını söyleyen Karaismailoğlu "Hızlı trenler İstanbul - Ankara arası çalışmakta. Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet edecek. Dünkü kadar olmasa da zorlu iklim koşulları devam edecek. O yüzden bizim yönümüzden olağanüstü hal devam ediyor. İnşallah bu sürecin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Vali Yerlikaya yeni kararı duyurdu: Otogarlarda son durum ne?

GÜNDEM İBB Başkanı İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz

GÜNDEM Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da kar yine kapıda

GÜNDEM İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşlara açıldı

GÜNDEM İstanbul'daki kar esaretine rağmen Fatih Altaylı İBB'yi savundu: Olur böyle şeyler

GÜNDEM Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük gayret ortaya koyduk"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kar yağışının yoğun şekilde hissedildiği İstanbul’da ilgili kurumları iş birliği ile topyekun bir mücadele verildiğinin altını çizerek, "Biz 2.5 - 3 gibi İstanbul’a inebildik. 3 havalimanı da iniş vermedi. Fakat pilotumuz riske etti ve indi. İlk buraya geldik Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne. Ardında da hemen bir görev paylaşımı yapık. Sayın Bakanımız ve Valimiz burada kaldılar. Biz emniyet müdürü ve jandarma komutanımız ayrı bölgelere çıkarak sabaha kadar yolda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük gayret ortaya koyduk. Buradan yapılan koordinasyonla birlikte orada gerek Mahmutbey’den başlayıp Kınalı’ya kadar olan hattın kontrollü şeklide açılması, yine İstanbul Havalimanı - Tayakadın arası hatta kalan araçların kurtarılması, mahsur kalan vatandaşların barınma yerine intikali tesis edildi. Hamdolsun herhangi bir sıkıntılı durum meydana gelmedi. Buna şükrediyoruz. Vatandaşlarımız zorluk çekti mi, elbette ki yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle büyük zorluk çektiğini söylemeliyiz. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Uzun zamandır böyle bir kar yağışıyla karşılaşmamıştık"

Kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğini vurgulayan Bakan Soylu "Elbette ulaşamadıklarımız vardır onlar bizi affetsinler. Sorumluluğumuz bütün İstanbul’adır, bütün Türkiye’yedir. Onun için bu tabloyu şöyle değerlendirerek bitirmek gerekir. Perşembe gününe kadar bu soğuk hava devam edecek. Aynısı Kocaeli’nde de oldu. 25 santim kar yağdı ve hakikaten arkadaşlarımızın aldığı tedbirler ile şu anda Kocaeli’de hayatı aksatacak bir problem söz konusu olmadı. Burada da orada da perşembe gününe kadar bu tedbirimizi hep birlikte devam ettirmeli. Vatandaşlarımız mümkün oldukça özel araçlarıyla yola çıkmasınlar. Saat 13.00 gibi sayın bakanımız açıkladı bu tarafa bir geliş verilecek ama özel araçlar için verilecek. Ağır vasıtalar ve ticari araçlar için kamyon otobüs tüm bunlarla ilgili yarın sabanı görmeliyiz. Aynı zamanda köprüden geçişlerle ilgili de Hasdal’a kadar geliş olacak. Hasdal ve Haliç üzerinden E-5’e verilmiş olacak. Yine mümkün oluğunca vatandaşlarımızın bu güzergahları da kullanmamalarını da tavsiye ediyoruz. Uzun zamandır böyle bir soğukla kar yağışı ile karşı karşıya kalmamıştık. Vatandaşlarımızdan da mümkün oldukça bu arterleri kullanmamalarını, mümkün olduğunca soğu hava dalgası geçene kadar tedbirli olmaların istiyoruz" diye konuştu.