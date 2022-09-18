Bakan Soylu: Yüksekova’da PÖH iki teröristi etkisiz hale getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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