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ANKARA HAKKÂRİ

Bakan Soylu: Yüksekova’da PÖH iki teröristi etkisiz hale getirdi

Bakan Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: Yüksekova’da PÖH iki teröristi etkisiz hale getirdi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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