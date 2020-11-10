Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'a teşekkür: Gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü Instagram hesabından görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'la ilgili paylaşımda bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sn Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum REKLAM November 10, 2020

EKONOMİ İstifa kararında gözler Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dün akşam Albayrak’ın istifa talebinin kabul edildiğini açıkladı. Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan getirildi.