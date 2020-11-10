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Gündem Bakan Soyludan Berat Albayraka teşekkür Gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'a teşekkür: Gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Sayın Berat Albayrak’a ülkem milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak ve Süleyman Soylu
Berat Albayrak ve Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pazar günü Instagram hesabından görevden affını isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'la ilgili paylaşımda bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak’a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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