Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberine sert tepki: Hesap vereceksiniz

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, bugünkü manşetinde Sedat Peker'in iddiaları üzerinden asılsız bir habere imza attı. Cumhuriyet, "Derin ilişkiler" başlıklı haberinde "Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma Emniyet ağını ortaya döktü" ifadelerine yer verdi.

"Komutan ete lideriyle"

Cumhuriyet, tepki çeken haberinde "Peker'in, Elazığ'da Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, Ağarlar'ın ardından çete raporunda adı geçen Selahaettin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafı çıktı." ifadeleriyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef aldı.

Soylu'nun tepki gösterdiği Cumhuriyet'in iftiralar üzerine yazılan haber:

GÜNDEM İletişim Başkanlığı Cumhuriyet gazetesinin 'başkanlık' haberini yalanladı: İbretlik bir habere daha imza attılar

"Tarihimizin en şanlı komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz." ifadeleriyle Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

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GÜNDEM İftira korosu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını yaydılar

Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,

ortakları HDPKK için intikam alan,

Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir



Türkiye eski Türkiye değil



Hesabını hukuk önünde vereceksiniz — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 11, 2021

GÜNDEM Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama