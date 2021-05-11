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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberine sert tepki: Hesap vereceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet'in mafya lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden derlediği habere Twitter hesabından tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Soyludan Cumhuriyet Gazetesinin yalan haberine sert tepki: Hesap vereceksiniz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, bugünkü manşetinde Sedat Peker'in iddiaları üzerinden asılsız bir habere imza attı. Cumhuriyet, "Derin ilişkiler" başlıklı haberinde "Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma Emniyet ağını ortaya döktü" ifadelerine yer verdi.

"Komutan ete lideriyle"

Cumhuriyet, tepki çeken haberinde "Peker'in, Elazığ'da Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, Ağarlar'ın ardından çete raporunda adı geçen Selahaettin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafı çıktı." ifadeleriyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef aldı.

Soylu'nun tepki gösterdiği Cumhuriyet'in iftiralar üzerine yazılan haber:

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"Tarihimizin en şanlı komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz." ifadeleriyle Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

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