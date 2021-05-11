Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberine sert tepki: Hesap vereceksiniz

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, bugünkü manşetinde Sedat Peker'in iddiaları üzerinden asılsız bir habere imza attı. Cumhuriyet, "Derin ilişkiler" başlıklı haberinde "Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma Emniyet ağını ortaya döktü" ifadelerine yer verdi.
"Komutan ete lideriyle"
Cumhuriyet, tepki çeken haberinde "Peker'in, Elazığ'da Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, Ağarlar'ın ardından çete raporunda adı geçen Selahaettin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafı çıktı." ifadeleriyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef aldı.
Soylu'nun tepki gösterdiği Cumhuriyet'in iftiralar üzerine yazılan haber:
"Tarihimizin en şanlı komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan..."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz." ifadeleriyle Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.
Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla
terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,
ortakları HDPKK için intikam alan,
Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir
Türkiye eski Türkiye değil
Hesabını hukuk önünde vereceksiniz
Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla