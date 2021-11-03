Gündem Bakan Soyludan dizi fragmanıyla erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğluna yanıt 2023te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan dizi fragmanıyla 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 2023'te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dizi fragmanı üzerinden erken seçim göndermesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Soylu, "Merak etme Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan dizi fragmanıyla erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğluna yanıt: 2023te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin
Süleyman Soylu - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, popüler yayın platformu Netflix'in ünlü yapımı La Casa de Papel isimli dizininin fragmanı üzerinden iktidarı hedef alarak, erken seçim çağrısı yaptı.

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Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yanıt verdi.

"2023'TE DE BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIĞINDA BOL BOL DİZİ İZLERSİN"

CHP liderinin "Erken seçimden kaçıyorlar" paylaşımını alıntılayan Soylu, "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerini kullandı.

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