Bakan Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açılamaları şu şekilde;
Tamamıyla irtibat kurduk. Bütün arkadaşlarımız görevleri başında. Sivrice merkezde 4-5 yıkık bina var.
4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 yaralı var. Yine Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi. Elazığ merkezde de can kaybı yok.
Malatya’da da birkaç binanın hasar aldığı konusunda da değerlendirme var. Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu biliyoruz bölgedeki ekiplerimiz oraya gönderdik.
Şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur. Çevre ilçelerde de 5’in üzerinde artçılar oluştu.
Cep telefonunu kullanmayalım. İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım. Şu ana kadar köylerde can kaybı söz konusu değil. Sürekli temas halindeyiz.
Can kaybı sayısının 4 olduğunu biliyoruz. Şuanda tüm birimlerimiz hareket haline geçti.
OYNAT 00:40
Elazığ'daki depremde yıkılan binalar vatandaşlar tarafından görüntülendi
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde yıkılan binalar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. diye konuştu.
Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı
Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor dedi.
Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadelerini kullandı.
Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.
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