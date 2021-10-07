Bakan Soylu'dan HDP'ye sert tepki:  Kimse unuttuk sanmasın

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-8 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 7 yıl geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni”ne katıldı. Burada konuşan Soylu’nun gündeminde 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü vardı. HDP’nin Kandil’in talimatıyla yaptığı çağrısı sonrası olayların yaşandığını dile getiren Soylu, “Süslü süslü laflar, amalar, kenarından dolanmalar, hapishaneden pişkin pişkin tweetler, utanmadan sıkılmadan hala Kandil’i adres göstermeler, gösterilen adresi birlikte not almalar. Hala kimse özür dilemedi” diye konuştu.

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HİÇ KİMSE PİŞMANLIK DUYMADI

HDP’nin yaşananlardan dolayı pişmanlık duymadığını kaydeden Soylu şöyle devam etti: “6-8 Ekim olaylarının temel sebebi, terör örgütünün siyasi ayağının telaşının nedeni, bizim ortaya koyduğumuz yeni nesil terörle mücadele anlayışı hayata geçerse başlarına ne geleceğini görmüş olmalarıdır. Kimse unuttuk sanmasın. Sivil insanların mahallelerini, evlerini yakıp yıktılar, okulları kütüphaneleri yakıp yıktılar, vatandaşlarımız, güvenlik görevlilerimiz şehit oldu, yaralandı, acı çekti. O çağrıyı yapanlardan hiç kimse pişmanlık duymadı, bu milletten özür dilemedi.”

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HDP’nin kanlı provokasyonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “6-8 Ekim Olayları”nın 7. yılı dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı. Videoda, 6-8 Ekim olayları “HDP’nin kanlı provokasyonu” olarak tanımlanırken, HDP yöneticilerinin PKK/PYD/YPG terör örgütüne destek veren açıklamalarından da örneklere yer verildi.