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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Göç İdaresi Başkanlığı’ ile ilgili paylaşımı hakkında, "Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da ‘yamakların’ bulsun" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna: Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil
İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halkı Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı’na yönelik paylaşımına kendi sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bakan Soylu paylaşımında, "Kılıçdaroğlu’nun dayanılmaz cehaleti. Aday adaylığını tarif ederken ‘Devleti iyi tanıması gerekiyor’ diyorsunuz ya. Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş. Göç İdaresi ile ilgili sorduğun üç sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil. Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da ‘yamakların’ bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında, "Milletimiz adına Göç İdaresi’ne soruyorum. 1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi’nden randevu talep etmeden önce milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" ifadelerini kullanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nı eleştirerek randevu talep edeceğini açıklamasıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, 'Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor' ifadelerini kullandı.

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