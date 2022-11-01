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ANKARA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sokağa düşmüş Allah kurtarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftiralarına tepki gösteren Soylu "Allah'tan, korkusu yok kuldan utanması yok anlıyoruz. Ama bunu böyle bırakamayız. Suç duyurusunda bulunduk. Sokağa düşmüş Allah kurtarsın" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna sert tepki: Sokağa düşmüş Allah kurtarsın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İFTİRASI

"Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Siyaseti yalan üzerine kuran bir ana muhalefet başkanı ile karşı karşıyayız. Amacı gündemi değiştirmek.

Ana muhalefet partisi başkanı, uluslararası istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek, isteyerek yapmaktadır. Problemi de 'Türkiye Yüzyılı'dır.

Acaba ben kendi tabanımı, kendi kitlemi bu yalanlarla başka bir noktaya çekebilir miyim." endişesi içerisinde.

Türkiye nasıl uyuşturucu ticareti yapıyormuş? 1 lirasını ifade edin. Türkiye'de 2016'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'dir, bu sayı 270'e düştü. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 2006'lı yıllara geldi. Türkiye'de uyuşturucuya karşı hem arz hem talepte mücadele veriliyor.

Allah'tan, korkusu yok kuldan utanması yok anlıyoruz. Ama bunu böyle bırakamayız. Bu konuda hem suç duyurusunda bulunduk, hem tazminat davası açacağız. Bu kadar çok pespaye duruma sokağa düşmüşlük denir. Sokağa düşmüş, Allah kurtarsın.

Meclis'te çıktı, "bu Meclis'te yüzü aşkın ByLock'çu milletvekilleri vardır" dedi. Çıktı; Külliye'ye giden bir CHP'liden bahsetti yalandı, ismini de telaffuz edemedi. Tutuklu gazetecilerle ilgili bir liste yayınladı, aslında bir terörist listesi olduğu apaçık ortadaydı. Mersin'deki yaşanan olay söz konusu, bir tek cümle söylemedi.

Bu ülkede darbe oldu, Menderes idam edildi. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı? Bu ülkede Erdoğan'a siyasi yasak kondu, mahkeme bastı. Özal'a yapılmadık kalmadı. Hatta Demirel, Özal anayasa mahkemelerinden hep şikayet etti. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakimi tehdit ettiler. Mersin'de, İstanbul'da, belediyeler teröristlerle dolduruldu.

Suç duyurusunda bulunduk. İşin peşini bırakmayacağız.

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