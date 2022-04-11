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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Göç İdaresi' açıklamasına tepki: Her zamanki gibi saçmalamış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nı eleştirerek randevu talep edeceğini açıklamasıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soyludan Kılıçdaroğlunun Göç İdaresi açıklamasına tepki: Her zamanki gibi saçmalamış
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı heyetini kabul etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nı eleştirerek kurumun kapısına gideceğini açıklamasına tepki gösterdi.

"ÖMRÜ SAÇMALAMAKLA DEVAM EDİYOR"

"Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor." diyen Bakan Soylu, "O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. " ifadelerini kullandı.

"O İHANETLERİNİN BEDELİNİ ÖDESİN"

Bakan Soylu, sözlerinin devamında "O bir kere SGK Başkanlığı'nda bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Bu ülkeye her yaptığının bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi tarihinin, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyoruz ama ona da tabii kara çalma, iftira atma her zamanki karakterleridir" diye konuştu.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ömrü saçmalamakla devam ediyor
OYNAT 01:03
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ömrü saçmalamakla devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nı eleştirerek randevu talep edeceğini açıklamasıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, 'Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor' ifadelerini kullandı.

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