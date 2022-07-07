Gündem Bakan Soyludan polise yumruk atan Salihe Aydenize kalkan olan CHPye tepki Yüzleri kızarmaz
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan polise yumruk atan Salihe Aydeniz'e kalkan olan CHP'ye tepki: Yüzleri kızarmaz

İstanbul'da yapılan yasa dışı gösteri sırasından polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı oy çokluğuyla kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te yapılan oylamada HDP ile aynı safta yer alarak ret oyu kullanan CHP'ye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Soylu, "CHP Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Salihe Aydeniz'i tercih etti. Kılıçdaroğlu'nun da, polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan polise yumruk atan Salihe Aydenize kalkan olan CHPye tepki: Yüzleri kızarmaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

12 Haziran'da İstanbul'da yapılan yasa dışı eylem sırasında polise tokat atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı TBMM'de oy çokluğuyla kaldırıldı.

Salihe Aydeniz'in polise attığı yumruktan sonra peş peşe bunun kabul edilemeyeceği yönünde açıklamalar yapan CHP, HDP'nin verdiği gözdağı üzerine üzerine HDP ile kol kola ret oyu kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Salihe Aydeniz'e arka çıkan CHP'ye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bildiğimiz CHP yalan, fitne, iki yüzlülük" ifadesini kullandı.

"CHP PKK'LI SALİHA AYDENİZ'İ TERCİH ETTİ"

Soylu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti

Kılıçdaroğlu'nun da, polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz

Kaderdaşlarınız 6'lı masaya hayırlı olsun"

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