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POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması - Süleyman Soylu son açıklaması

Bakan Soylu'dan S-400 yorumu: Yarın 'eyvah' para etmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili, "Almayalım mı S-400'leri? Dün imkanımız yoktu. Sadece para değil öz güvenimiz ve gücümüz yoktu ama bugün var. Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Beşiktaş'ta Şebinkarahisar Ocaktaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Soylu'nun gündeminde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler ve S-400 füze savunma sistemleri vardı.

Soylu, 31 Mart'ta Ankara, Antalya gibi bazı illerde seçimi kaybettiklerini, 'başımızın üzerine' diyerek milletin tercihine saygı duyduklarını söyledi. İstanbul seçimlerinde ise haksızlığa uğradıklarını öne süren Soylu, şöyle konuştu:

  • "Ben çocukluğumdan itibaren bu işin içerisindeyim. İlçe seçim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı, il ve ilçe başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yaptım. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Bir seçim sonucuna itiraz edilir de, sandıkların yüzde 10'u açılır da fark 29 binden 13 bine mi düşer? Biz hakkımız savunmayalım mı yani? Biz bütün sandıkları açın dedik. Açtılar mı? Hayır. Açılsaydı 23 Haziran'a gerek olmazdı."

'YARIN EYVAH PARA ETMEZ'

Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında da konuşan Soylu, şunları söyledi:

"Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Bugün imkanımız oldu, bugün alabiliyoruz. Dün imkanımız yoktu. Sadece para imkanı değil, özgüvenimiz ve gücümüz yoktu ama bugün tam anlamıyla var.

Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez.

Allah bizi size karşı mahcup etmesin. İstanbul bir karar verecek. Ya küresel güç merkezi olacak ya da küresel sistemin arka bahçesi olacak. Bize arka bahçe olmak hiçbir zaman yaraşmadı, biz yapmak istesek de bu topraklar bunu kabul etmez."

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