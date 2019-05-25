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Dünya ABDden çifte yığınak
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ORTADOĞU

ABD’den çifte yığınak

İran’la arasında tırmanan kriz sonrası ABD, Irak’ta 4 bin 500 olan asker sayısı 10 bine çıkardı. Irak’a yapılan asker sevkiyatı ile birlikte bölgeye dönük füze ve etkin bombardıman araçlarının arttığı da görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye’de PKK’lı teröristlerle bir aradan olan ABD askerlerinin sayısı da arttırıldı.
Suriye’de PKK’lı teröristlerle bir aradan olan ABD askerlerinin sayısı da arttırıldı.

Irak’a nakledilen deniz piyadeleri ve mühimmatın bir kısmı ise PKK işgal bölgesine gönderiliyor. Pentagon, son bir haftalık dönemde Suriye’de bulunan birliklerine 800’den fazla asker ve çok sayıda silah ve mühimmat desteği verdi.

MUHALİFLERDEN KARŞI SALDIRI

ABD’nin Suriye’de işgal bölgeleri ve Tenef Üssü’ne yönelik kara ve hava sevkiyatı devam ediyor. Bu arada Suriyeli muhalifler, Esed Ordusu’nun nisan ayı sonunda başlattığı kara saldırıları ile ele geçirdiği bölgelere dönük geniş çaplı karşı saldırı başlattı. Rejim ve destekçilerinin ilk girdiği kasaba olan Kefer Nebuze kasabası,

Tel Havaş ve Hımeyrat köyleri yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. Harekat kapsamında Kalat el Madig bölgesinde çatışmalar yoğun olarak devam ediyor.

OPERASYON SORUMLUSU ALINDI

Hama kırsalında yeniden ele geçirilen Kefer Nebuze’de Kuvvet el Nımr (Kaplan Kuvvetleri) mensubu albay muhalifler tarafından esir alındı. İsminin Abdulkerim Süleyman olduğu öğrenilen rejim subayının Humuslu olduğu ve Albay rütbesinde harekat sorumlusu olarak görev yaptığı bildirildi. ÖSO Komutanlarından Binbaşı İbrahim Mecbur, son 1 aylık dilimde kaybedilen noktaların yüzde 30 oranında yeniden özgürleştirildiğini açıkladı.

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