ABD’den şimdi de ekonomik şantaj

ABD, medya üzerinden Türkiye’ye tehdit ve şantaj siyasetine devam ediyor. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi dün yayınladığı skandal başyazısında, Türkiye ekonomisi ve siyasetini hedef aldı. Türk ekonomisini ele alınan yazıda, Türkiye’nin izlediği dış politika ve Türk lirası hedef alındı. Türkiye’nin bugünlerde İran’ın ekonomik yaptırımlardan kaçınmasını sağlamaya yardım ederek ve Rusya’yla askeri entegrasyonu pekiştirerek NATO müttefikinden çok bir düşman gibi davrandığını iddia eden gazete, Türk lirasıyla ilgili de spekülatif değerlendirmelerde bulundu. Yazı, ABD kamu yayıncısı Voice of Amerika (VOA) Türkçe sitesi üzerinden de servis edildi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Gazete, Erdoğan’ın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın almasının Amerikan Kongresi’nin yaptırım uygulamasıyla karşı karşıya kalabileceğini, Türkiye’nin ikinci büyük kamu bankası olan Halkbank’ın ise İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amerikan Maliye Bakanlığı tarafından milyarlarca dolarlık para cezasına çarptırılabileceğine yönelik Türk ekonomisini hedef alan bir spekülasyona imza attı.

PARA KURULU DAYATMASI

Türkiye’nin ekonomi yönetimiyle ilgili tavsiyeler vermekten de geri durmayan gazetenin “En iyi çözüm yolu, lirayı dolar ya da euroya sabitleyecek bir para kurulu oluşturmak” dayatmasında bulunması dikkat çekti. Gazetenin bu teklifi IMF oyununa gelmeyen Türkiye’ye alternatif olarak sunması dikkat çekti. “Erdoğan, IMF’ye gitmek istemediğini söylüyor. Para kurulu oluşturmak IMF seçeneğinden sakınmanın bir yoludur” ifadelerini kullanan WSJ adeta Türkiye karşı algı operasyonunun sözcülüğüne soyundu. Gazete, bu dayatma kabul edilmezse “liranın çökme olasılığına hazırlıklı olmalı” tehdidinde bulundu.

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Nato’yla tehdit ettiler

F-35 Savaş Uçağı

Hafta başında bir başka ABD merkezli haber kanalı CNBC isim vermeden atıfta bulunduğu birkaç kaynağa göre ABD, Türkiye’ye Rusya ile S-400 füze savunma sistemini satın almak için yaptığı anlaşma hakkında son kararını vermesi için iki haftadan daha az bir süre tanıdı, iddiasında bulunmuştu. Habere göre Türkiye, Haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar Rusya ile yaptığı anlaşmayı iptal etmezse, “Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çekilmesi gerekeceği, Amerikan yaptırımlarına maruz kalabileceği ve NATO’nun tepkisiyle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Düşmanca madde

Öte yandan dün ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren 750 milyar dolarlık savunma politikası tasarısını açıkladı. Tasarıda, Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmediği takdirde Türkiye’nin F-35 programı ortaklığına son verilmesi tehdidini içeren bir maddenin koyulduğu görüldü.