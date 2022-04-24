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ANKARA

Bakan Soylu'dan şehit polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan şehit polis için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin inşallah." açıklamasında bulundu.

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