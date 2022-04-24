Bakan Soylu'dan şehit polis için taziye mesajı

Bakan Karaismailoğlu'ndan sert tepki: Sizin beyniniz göçmüş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında açıklamalarının çarpıtılarak servis edilmesine sert tepki gösterdi.



'Beyin göçüne kılıf buldu' başlıklı haberlere ilişkin Bakan Karaismailoğlu, 'Sizin beyniniz göçmüş. Dünyanın en uzun asma köprüsünü yapan, bir yılda uzaya iki uydu gönderen mühendisliği anlayabilmenizi beklemiyorduk zaten. Bari duyduğunuz şeyi doğru anlayın. @BirGun_Gazetesi, @cumhuriyetgzt, @onediocom @t24comtr' ifadelerini kullanarak muhalif medyaya çıkıştı.