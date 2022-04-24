Bakan Soylu'dan şehit polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin inşallah." açıklamasında bulundu.
İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Rabbim, Şehidimizin makamını âlî eylesin inşallah.
İstanbul Fatih’te, görevi başındayken şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Polisimiz Zafer Mat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum.