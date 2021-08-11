Bakan Soylu'dan sel açıklaması: Bazı yerlerde su yüksekliği 4 metreyi buluyor

Süleyman Soylu Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de katılımıyla Muğla Marmaris Öğretmenevi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Soylu , Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sabah itibarıyla tüm bakanlarımızla yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde hem Kastamonu'da hem Sinop'ta hem de aynı zamanda Bartın'da aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana gelmiştir.

Süleyman Soylu, Bartın, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oraya ilgili bakan yardımcılarımızı sevk ettik. AFAD koordinasyonunda hem müdahaleler, hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakan yardımcılarımızın naklinden sonra bir talimatı daha oldu.

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Ben Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat bey Bartın'a, sayın ulaştırma bakanımız Adil Bey Sinop'a geçecekler.

"BAZI YERLERDE SUYUN YÜKSEKLİĞİ 4 METREYE ULAŞTI, VATANDAŞLAR ÇATIDA"

Bu esnada tahliyelere havadan devam edilmeye çalışılıyor. Bazı yerlerde suyun yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığı, vatandaşlarımızın bir kısmının evlerinin çatısında olduğu konusunda valilerimizden ve orada bulunan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler var.

Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki vilayetlerden yardımlar ulaştırıldı.

Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

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Bir kayıp vatandaşımız var Bartın'da. Bazı haber alınamayan yerler var, bunlarla ilgili haber alındığında vatandaşlarımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız.

"100 KİLOGRAMIN ÜSTÜNÜ AFET OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yağış miktarı Sayın Tarım ve Orman Bakanımız burada, Meteoroloji'den aldığı bilgilerde yer yer 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade ediliyor ki şu çizgiyi söylemek isterim 100 kilogramın üstünü biz afet olarak değerlendiriyoruz.

İnşallah kayıp haberi vermeden, bu afetleri de vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirerek vatandaşlarımıza ümit ediyorum iyi haberler vermek nasip olur.