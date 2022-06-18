Gündem Bakan Soyludan SİHA üretimine son verme vaadinde bulunan CHPli Tanrıkuluna Bu millet seni değil bakan Dışişlerinin lağımcısı bile yapmaz
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'SİHA üretimine son verme' vaadinde bulunan CHP'li Tanrıkulu'na: Bu millet seni değil bakan Dışişlerinin lağımcısı bile yapmaz

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı yargılayacakları imasında bulundu. Skandal gelişmeye ilişkin Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "'Ben Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim' diyor. Ulan bu millet seni Dışişleri Bakanı değil Dışişlerinin lağımcısı yapmaz lağımcısı" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soyludan SİHA üretimine son verme vaadinde bulunan CHPli Tanrıkuluna: Bu millet seni değil bakan Dışişlerinin lağımcısı bile yapmaz
Bakan Süleyman Soylu - CHP'li Sezgin Tanrıkulu

Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) her fırsatta karalamaya çalışarak, Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a iki hafta süre tanındı." ifadelerinin yer aldığı asılsız bir haberi alıntılayarak, "Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız" diyerek haddini aşan ifadeler kullandı.

CHP'li Tanrıkulu'nun skandal 'SİHA' paylaşımına tepki yağıyor
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CHP'li Tanrıkulu'nun skandal 'SİHA' paylaşımına tepki yağıyor

Gelişmeye ilişkin Gaziantep'te katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oldukça sert ifadeler kullandı.

Bakan Soylu'dan 'SİHA üretimine son verme' vaadinde bulunan CHP'li Tanrıkulu'na: Bu millet seni değil bakan Dışişlerinin lağımcısı bile yapmaz
OYNAT 00:26
Bakan Soylu'dan 'SİHA üretimine son verme' vaadinde bulunan CHP'li Tanrıkulu'na: Bu millet seni değil bakan Dışişlerinin lağımcısı bile yapmaz
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı yargılayacakları imasında bulundu. Skandal gelişmeye ilişkin Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, ''Ben Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim' diyor. Ulan bu millet seni Dışişleri Bakanı değil Dışişlerinin lağımcısı yapmaz lağımcısı' dedi.

"ULAN BU MİLLET SENİ DEĞİL DIŞİŞLERİ BAKANI LAĞIMCISI YAPMAZ"

Bakan Soylu, eskinin Türkiye'sini bir daha yaşatmayacaklarını dile getirerek, "Kim eskiye bakar, eskiye ancak Kılıçdaroğlu bakar. Adamın birisi çıkmış 'Ben Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim' diyor. Ulan bu millet seni Dışişleri Bakanı değil Dışişlerinin lağımcısı yapmaz lağımcısı." ifadesini kullandı.

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