Gündem Bakan Soylunun acı günü Dayısının oğlu Oğuz Reisi son yolculuğuna uğurladı
SAMSUN

Bakan Soylu'nun acı günü: Dayısının oğlu Oğuz Reis'i son yolculuğuna uğurladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Soylunun acı günü: Dayısının oğlu Oğuz Reisi son yolculuğuna uğurladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üç çocuk babası Oğuz Reis'in (49) cenazesi, Darboğaz Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Bakan Soylu, burada başsağlığı dileklerini kabul etti.

AA

Helallik alınmasının ardından Darboğaz Mahallesi'ndeki mezarlığın önüne getirilen Reis'in cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

AA

Törene Oğuz Reis'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, cenazeyi bir süre taşıdı.
AA
Bakan Soylu, cenazeyi bir süre taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçen ay da 85 yaşındaki dayısı Ali İhsan Reis vefat etmişti.

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