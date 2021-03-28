İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

İki doz halinde uygulanan sinovac aşısı için İYİ Partili Çıray "Bakanlık 14 milyon aşı yaptık diyor Türkiye'de 7 milyon yaşlı var kime vurdunuz?" ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, Halk TV'de katıldığı programda Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı. Koronavirüs aşısı sinovac'ın iki doz halinde uygulanmasına rağmen Çıray '14 milyon kişiyi aşıladık diyorlar. Türkiye'de 7 milyon yaşlı var. Kim vurdunuz bu aşıyı?' ifadelerini kullandı.

