Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun dayısı vefat etti
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Selami Reis, Samsun'da hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun dayısı vefat etti
Bakan Soylu ve Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun annesinin naaşını taşırken

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Selami Reis (79), bir süredir tedavi gördüğü Samsun'daki hastanede yaşamını yitirdi. Reis'in cenazesinin yarın Darboğaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun, Hakk'ın rahmetine kavuşan muhterem dayısı Selami Reis Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Bakan Soylu'nun dayısı Selami Reis
Bakan Soylu'nun dayısı Selami Reis

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinin kabri başında Yasin-i Şerif okudu
OYNAT 02:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinin kabri başında Yasin-i Şerif okudu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Bakan Soylu, annesinin kabri başında Yasin-i Şerif okudu.


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