Bakan Tekin duyurdu: Öğretmen atamalarında 2023 KPSS puanları heba olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." dedi.
Bakan Tekin, tv100'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Gündem maddesi haline gelen öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Tekin, 2023 KPSS puanlarının heba olmayacağını, atamaları yapacaklarını ifade etti.
"68 bin öğretmen açığımız var"
Atama sayısının gelecek pazartesi günü Kabine Toplantısının yapılması durumunda açıklanacağını aktaran Tekin, 68 bin öğretmen açığının olduğunu da söyledi.
"LGS tarihinde değişiklik yok"
Öte yandan Bakan Tekin, 2 Haziran LGS takviminde de değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.