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Bakan Tekin Hatay'da: Eksiklikleri hızla tamamlamaya gayret ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da AFAD Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Tekin, deprem bölgesinde görevli öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri eylül ayına kadar almış olacaklarını söyledi.

13:53 . 23/06/2023 Cuma
AA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerin ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri eylül ayına kadar almış olacaklarını kaydederek, "Biz de kabineye girdiğimiz andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, 6 Şubat'tan itibaren başlayan bütün bakanlıkların ilan ettiği seferberlik sürecinin bir parçası olacak şekilde, bölgedeki eksiklikleri, yapılması gerekenleri hızla tamamlamaya gayret ediyoruz' dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak, deprem bölgesindeki ekiple tek tek okul bazlı, ilçe bazlı, bir analiz yapıp ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için neler yapabileceğimizi göreceğiz" diyen Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı.


"Burada milletvekillerimiz konuşurken bir hususun altını çizdiler. Biz de öyle bir karar aldık zaten. Bakanlıkta sırf bu bölgeyle ilgilenmek üzere 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. İnşaat Emlak Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere burada her ilde görevlendirdiğimiz 1 arkadaşımız bakanlıkta işlerin hızlı yürümesi, bürokrasiye takılmaması açısından tedbirler alıyoruz. Ben huzurlarınızda Hatay halkına şunu taahhüt etmek istiyorum. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Eylül ayı başladığında biz burada eğitim öğretim sürecini sağlıklı bir şekilde başlatmış olacağız. Hem bölgede çalışan öğretmen arkadaşlarımız açısından, hem de yeni tayin olarak ilimize gelecek öğretmen arkadaşların bütün ihtiyaçlarını giderebileceğimiz tedbirleri, yine eylül ayına kadar almış olacağız. Üçüncü başlığımız da, malum bu süreç içerisinde hem öğretmen arkadaşlarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı oldu, hem öğrenci arkadaşlarımızın hem psikolojik hem de akademik eksiklikleri ortaya çıktı. Biz yaz aylarında bu eksikleri de giderecek yaz kursları, destek kursları açarak bu eksiklikleri de gidermeye çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.


Bakan Bayraktar, konuşmasının ardından Kırıkhan ilçesinde konteyner kent ve esnaf ziyaretinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanı
#Hatay
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