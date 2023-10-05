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Bakan Tekin: KKTC'ye eğitim ve öğretim alanında destek vereceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başbakan Ünal Üstel'i ziyaret ettikten sonra önemli açıklamalarda bulundu. KKTC'ye eğitim alanında destek verileceğini belirten Bakan Tekin "Biz kendi çocuklarımız için eğitim ve öğretim anlamında sunabildiğimiz tüm imkanları, buradaki kardeşlerimiz ve çocuklarımız için de sunmak isteriz." dedi.

15:38 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Lefkoşa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Tekin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Tekin'e ziyaretinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu eşlik etti.


Başbakanlıkta Üstel ile bir araya gelen Tekin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Lefkoşa'da kendilerini misafir olarak görmediklerini belirterek bakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını hatırlattı.


Tekin, KKTC'ye eğitim ve öğretim alanında destek vermeyi ve burada güzel çalışmalar yapmayı temenni ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz kendi çocuklarımız için eğitim ve öğretim anlamında sunabildiğimiz tüm imkanları buradaki kardeşlerimiz, çocuklarımız için de sunmak isteriz. Planlamalarımızı da öyle yapıyoruz. KKTC'den gelen destek taleplerinin karşılanması Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı. Gün boyu yapılacak çalışmaların hayırlı sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyorum. Yeni dönemde hem Türkiye’deki hem de buradaki çocuklarımız için güzel şeyler yapmayı Allah bize nasip etsin."

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz sayesinde eğitimde yaşadığımız sıkıntıları aşıyoruz"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hükümet olarak çocukların daha güvenli ortamda iyi bir eğitim alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


Üstel, KKTC ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin tarihi bağına dikkati çekerek "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz sayesinde eğitimde yaşadığımız sıkıntıları aşıyoruz." ifadesini kullandı.


Bu yıl okullarda eğitimi haftada iki gün tam güne çıkardıklarını aktaran Üstel, 2025 yılında tüm okullarda tam gün eğitimi beş güne çıkarmayı ve eğitim sistemini yavaş yavaş daha çağdaş bir noktaya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Üstel ve Tekin karşılıklı hediye takdiminde bulundu. ​​​​​​​




#KKTC
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
#Başbakan
#Ünal Üstel
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